Rihanna, „jefuită” la raftul de legume. O pensionară i-a luat căruciorul de sub ochi

Fidelă stilului său discret și apropiat de oameni, artista din Barbados nu renunță la activitățile cotidiene, inclusiv la cumpărăturile obișnuite. Îmbrăcată lejer și concentrată asupra listei sale, cântăreața analiza cartofii din secțiunea de fructe și legume, aparent absorbită de gânduri.

În acel moment, o femeie în vârstă, aflată în apropiere, a făcut o confuzie care avea să devină virală: a apucat căruciorul greșit și a plecat liniștită mai departe, fără să-și dea seama că tocmai „confiscase” cumpărăturile unei superstaruri.

Intervenția salvatoare și reacția neașteptată

Situația a fost observată rapid de însoțitorul artistei, care a atras atenția asupra neînțelegerii. Momentul a fost urmat de râsete, inclusiv din partea bătrânei, care a realizat eroarea.

Nu este clar dacă femeia a recunoscut-o pe celebră cântăreață sau dacă totul a fost doar rezultatul unei neatenții obișnuite. Cert este că scena a stârnit amuzamentul celor prezenți.

Un moment viral, tratat cu umor

Artista a gestionat situația cu naturalețe și umor, recuperându-și căruciorul și continuându-și cumpărăturile ca și cum nimic neobișnuit nu s-ar fi întâmplat.

Întreaga scenă a fost surprinsă de o persoană aflată în afara magazinului, care o filma, iar imaginile au ajuns rapid pe rețelele sociale, unde au fost vizionate de milioane de oameni. Un episod minor, dar suficient pentru a demonstra că, dincolo de statutul de vedetă, până și o prințesă a popului poate trece prin situații cât se poate de obișnuite.