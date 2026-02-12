Nicușor Dan, anunțul zilei despre Europa cu două viteze și poziția României / video

În cadrul declarațiilor de presă pe care le-a făcut joi seara, în Belgia, Nicușor Dan, președintele României, a respins în mod categoric speculațiile potrivit cărora Uniunea Europeană s-ar îndrepta către o direcție în care să fie alcătuită din state de categoria 1 și state de categoria 2.

„Înaintea Consiliului de astăzi se discuta despre o Europă cu două viteze. După toate măsurile luate de Guvern, cu ce model de vehicul ați putea compara economia României?“, a întrebat un jurnalist.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Ce înseamnă „Europa cu două viteze“ pentru România. Ștefan Popescu, analiză: Cum ar putea arăta UE în viitor

„Nu se pune problema ca în mod administrativ, în cadrul Uniunii Europene să existe categorii diferite de țări, categoria 1, categoria 2. Această discuție nu există.

Ce există, ce e legitim și facem și noi asta - am făcut-o când am avut dezbaterea pe legea privind emisiile de carbon - sunt grupuri de țări care constată că au obiective comune și se reunesc pentru a se armoniza. Bineînțeles că pe competitivitate sunt țări mai dezvoltate care vor să colaboreze. E absolut legitim. Bilateral, vrem și noi cu ei“, a răspuns președintele României.

Reamintim că Germania a anunțat că va insista pentru o Uniune Europeană cu „două viteze“ spre a rupe inerția decizională în blocul Celor 27 și a le impulsiona economiile, chemând ca un grup central de state membre să avanseze în ce privește politici cheie pentru a face UE mai puternică și mai independentă.

„Acum este timpul pentru o Europă cu două viteze“, a declarat ministrul german al finanțelor, Lars Klingbeil, cu prilejul unui eveniment găzduit de cotidianul Die Welt.