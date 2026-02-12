€ 5.0934
|
$ 4.2881
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0934
|
$ 4.2881
 
DCNews Stiri Nicușor Dan, anunțul zilei despre Europa cu două viteze și poziția României / video
Data actualizării: 21:48 12 Feb 2026 | Data publicării: 21:05 12 Feb 2026

Nicușor Dan, anunțul zilei despre Europa cu două viteze și poziția României / video
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor dan in belgia Foto: Presidency.ro

Nicușor Dan, președintele României, a venit cu detalii privitoare la proiectul Europei cu două viteze.

În cadrul declarațiilor de presă pe care le-a făcut joi seara, în Belgia, Nicușor Dan, președintele României, a respins în mod categoric speculațiile potrivit cărora Uniunea Europeană s-ar îndrepta către o direcție în care să fie alcătuită din state de categoria 1 și state de categoria 2.

„Înaintea Consiliului de astăzi se discuta despre o Europă cu două viteze. După toate măsurile luate de Guvern, cu ce model de vehicul ați putea compara economia României?“, a întrebat un jurnalist.

CITEȘTE ȘI                -               EXCLUSIV Ce înseamnă „Europa cu două viteze“ pentru România. Ștefan Popescu, analiză: Cum ar putea arăta UE în viitor

„Nu se pune problema ca în mod administrativ, în cadrul Uniunii Europene să existe categorii diferite de țări, categoria 1, categoria 2. Această discuție nu există.

Ce există, ce e legitim și facem și noi asta - am făcut-o când am avut dezbaterea pe legea privind emisiile de carbon - sunt grupuri de țări care constată că au obiective comune și se reunesc pentru a se armoniza. Bineînțeles că pe competitivitate sunt țări mai dezvoltate care vor să colaboreze. E absolut legitim. Bilateral, vrem și noi cu ei“, a răspuns președintele României.

Reamintim că Germania a anunțat că va insista pentru o Uniune Europeană cu „două viteze“ spre a rupe inerția decizională în blocul Celor 27 și a le impulsiona economiile, chemând ca un grup central de state membre să avanseze în ce privește politici cheie pentru a face UE mai puternică și mai independentă.

„Acum este timpul pentru o Europă cu două viteze“, a declarat ministrul german al finanțelor, Lars Klingbeil, cu prilejul unui eveniment găzduit de cotidianul Die Welt.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
uniunea europeana
europa cu doua viteze
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 45 minute
De ce un gest banal ajunge să doară ca o lovitură și cum se leagă asta de trauma relațională
Publicat acum 3 ore si 7 minute
Artă rupestră, veche de 10.000 de ani, descoperită în Egipt
Publicat acum 3 ore si 21 minute
Rihanna, „jefuită” la raftul de legume. O pensionară i-a luat căruciorul de sub ochi
Publicat acum 3 ore si 51 minute
Primele declarații ale lui Robert Negoiță după ridicarea controlului judiciar
Publicat acum 3 ore si 55 minute
Cum îți alegi partenerul pe baza rănilor vechi. Răspunsul psihologilor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 15 minute
Victorie pentru Robert Negoiță în instanță
Publicat acum 12 ore si 31 minute
Ponta, scenariu despre planul USR în România, cu ”sprijin extraordinar” din Europa: De asta l-au dat jos pe Moșteanu, că nu e prost
Publicat acum 6 ore si 17 minute
Saturn în Berbec, 2026-2028. Previziuni pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat acum 9 ore si 31 minute
De ce vinde Carrefour afacerea din România? Probleme pentru frații Pavăl
Publicat acum 16 ore si 17 minute
Fructe din Egipt cu pesticide peste limită, reetichetate ca fiind din Grecia și vândute de o firmă în hypermarketuri. Ancheta poliției
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close