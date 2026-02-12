Fructe din Egipt cu pesticide peste limită, reetichetate ca fiind din Grecia și vândute de o firmă în hypermarketuri. Ancheta poliției

"Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în executare, joi, opt mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Ialomiţa, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, falsificare sau substituire de alimente ori alte produse şi fals în înscrisuri sub semnătură privată", transmite Biroul de presă al DGPMB.

Țara de origine schimbată din Egipt în Grecia

Potrivit anchetatorilor, bănuiţii, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale, ar fi oferit spre vânzare aproximativ 12.400 de kilograme de fructe importate din Egipt, ale căror date de provenienţă ar fi fost falsificate prin înlocuirea ambalajelor şi etichetelor, astfel încât ţara de origine a fost schimbată din Egipt în Grecia. Fructele vizate ar fi portocale.

S-a dorit ascunderea conținutului ridicat de pesticide

Din cercetări s-a stabilit că substituirea mărfurilor s-ar fi făcut în scopul ascunderii conţinutului ridicat de pesticide, cu mult peste limita maximă admisă de normele europene.

Produsele ar fi fost date spre consum clienților, prin intermediul unui lanţ de hypermarketuri. Mai mult, veniturile făcute din comercializarea acestora nu ar fi fost înregistrate în evidenţele contabile ale societăţii furnizoare.

În vederea administrării materialului probator, joi au fost puse în aplicare opt mandate de percheziţie domiciliară. Au fost identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză. 12 persoane, respectiv suspecţi şi martori, vor fi conduși la audieri, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

Acuzații de evaziune fiscală, falsificare sau substituire de alimente ori alte produse şi fals în înscrisuri sub semnătură privată

"Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, falsificare sau substituire de alimente ori alte produse şi fals în înscrisuri sub semnătură privată", notează sursa citată.

