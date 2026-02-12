€ 5.0934
Subcategorii în Stiri

Fructe din Egipt cu pesticide peste limită, reetichetate ca fiind din Grecia și vândute de o firmă în hypermarketuri. Ancheta poliției
Data actualizării: 10:33 12 Feb 2026 | Data publicării: 10:20 12 Feb 2026

Fructe din Egipt cu pesticide peste limită, reetichetate ca fiind din Grecia și vândute de o firmă în hypermarketuri. Ancheta poliției
Autor: Andrei Itu

supermarket-auchan-ancheta_08856800 foto ilustrativ pixabay

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au făcut 8 percheziții la reprezentanții unei firme suspectate că ar fi comercializat către un lanț de hypermarketuri fructe provenite din Egipt, cu niveluri ridicate de pesticide, dar prezentate în mod fals ca fiind importate din Grecia, prin modificarea ambalajelor.

"Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în executare, joi, opt mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Ialomiţa, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, falsificare sau substituire de alimente ori alte produse şi fals în înscrisuri sub semnătură privată", transmite Biroul de presă al DGPMB.

Țara de origine schimbată din Egipt în Grecia

Potrivit anchetatorilor, bănuiţii, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale, ar fi oferit spre vânzare aproximativ 12.400 de kilograme de fructe importate din Egipt, ale căror date de provenienţă ar fi fost falsificate prin înlocuirea ambalajelor şi etichetelor, astfel încât ţara de origine a fost schimbată din Egipt în Grecia. Fructele vizate ar fi portocale.

S-a dorit ascunderea conținutului ridicat de pesticide

Din cercetări s-a stabilit că substituirea mărfurilor s-ar fi făcut în scopul ascunderii conţinutului ridicat de pesticide, cu mult peste limita maximă admisă de normele europene.

Vezi și - Mare atenție la "cel mai contrafăcut aliment"! Noi amenzi pentru falsuri grosolane 

Produsele ar fi fost date spre consum clienților, prin intermediul unui lanţ de hypermarketuri. Mai mult, veniturile făcute din comercializarea acestora nu ar fi fost înregistrate în evidenţele contabile ale societăţii furnizoare.

În vederea administrării materialului probator, joi au fost puse în aplicare opt mandate de percheziţie domiciliară. Au fost identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză. 12 persoane, respectiv suspecţi şi martori, vor fi conduși la audieri, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

Vezi și - Cum plătești în plus, la supermarket, produse pe care nu le cumperi. S-a întâmplat în Cluj

Acuzații de evaziune fiscală, falsificare sau substituire de alimente ori alte produse şi fals în înscrisuri sub semnătură privată

"Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, falsificare sau substituire de alimente ori alte produse şi fals în înscrisuri sub semnătură privată", notează sursa citată.

VEZI ȘI - EXCLUSIV Etichetă falsă la raft: țara de proveniență a merelor ”românești”, surpriză, nu e România! "Uite, domnule, cum ne mint în față! Se vede clar”/ FOTO

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pesticide
egipt
grecia
portocale
Comentarii

