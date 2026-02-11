€ 5.0914
|
$ 4.2701
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.2701
 
DCNews Stiri Macron întâmpină tot mai multă rezistență în UE: „Visul“ președintelui Franței, respins de premierul Suediei
Data actualizării: 16:18 11 Feb 2026 | Data publicării: 16:17 11 Feb 2026

Macron întâmpină tot mai multă rezistență în UE: „Visul“ președintelui Franței, respins de premierul Suediei
Autor: Ioan-Radu Gava

emmanuel macron miroase vinul din pahar Foto: Agerpres

Emmanuel Macron întâmpină rezistență în planul său de a le cere cetățenilor din UE să cumpere doar produse europene.

Prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, se va întâlni cu ceilalți lideri europeni în Belgia, dar reuniunea nu pare lipsită de diviziunile între aceștia, potrivit Politico.

Principalul agitator la această întâlnire este președintele francez Emmanuel Macron, care promovează o nouă inițiativă „Cumpără produse europene” - care ar urmări să favorizeze propriile companii ale UE în domenii de importanță strategică, cum ar fi apărarea, oțelul și vehiculele electrice.

„Ei bine, eu și el ne certăm destul de des pe aceste teme”, a spus Kristersson despre relațiile sale cu Macron, într-un interviu acordat Politico. „Nu sunt întotdeauna de acord cu metodele (n.r. lui Emmanuel Macron)”, a mai zis premierul Suediei.

CITEȘTE ȘI               -               Kaja Kallas îi taie elanul lui Macron în privința reluării dialogului cu Putin

„Visul“ lui Macron, respins de Germania și Comisia Europeană

Se așteaptă ca în curând Comisia Europeană să dezvăluie propuneri privind modul în care o „preferință europeană” ar putea funcționa pentru a ajuta la stimularea producției blocului în industriile strategice.

Macron a părut din ce în ce mai izolat săptămâna aceasta, Germania respingând propunerea sa de a contracta mai multă datorie comună a UE pentru a finanța investițiile strategice, iar președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, avertizând asupra „unei linii fine de parcurs” în ceea ce privește conceptul de „preferință europeană”.

Chiar și așa, criza din relațiile transatlantice a făcut ca liderii UE să fie mai grăbiți să consolideze puterea economică a blocului, a spus Kristersson.

CITEȘTE ȘI                -                 Proiect de apărare franco-germano-spaniol, visul lui Macron, în pragul colapsului: E mort, toată lumea știe asta, dar nimeni nu vrea să o spună

Ce spune Kristersson despre proiectul lui Emmanuel Macron

Macron are dreptate că Europa trebuie să fie mai „autosuficientă”, a spus Kristersson, dar încercarea de a proteja lanțurile de aprovizionare și întreprinderile europene de concurența internațională nu va ajuta neapărat competitivitatea economiei UE.

„Cred că preferința europeană, dacă asta înseamnă să existe companii, produse și servicii [atât de] extrem de bune în Europa încât acestea sunt inevitabile pentru restul lumii, atunci sunt foarte mult în favoarea ei”, a spus Kristersson.

„Dacă asta înseamnă protejarea companiilor europene, pentru achizițiile europene sau achizițiile publice europene, ceea ce le face să evite concurența din alte părți ale lumii, nu sunt deloc sigur că este o idee bună”, a adăugat premierul din Suedia.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

emmanuel macron
suedia
uniunea europeana
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Prim-ministrul canadian a transmis un mesaj emoționant după cel mai grav atac armat din ultimii 40 de ani într-o școală
Publicat acum 11 minute
Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie de la centralele pe cărbune
Publicat acum 17 minute
Macron, scos din ecuație de doi parteneri-cheie: Jocurile sunt făcute / 2026 va fi anul nostru
Publicat acum 29 minute
Cum ne apărăm de războiul care nu se vede. AI-ul și manipularea la scară industrială
Publicat acum 32 minute
Cum se poate face asigurarea resursei umane în sistemul sanitar. Ce spun experții din sănătate
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 51 minute
Accident tragic la Ciortești: Cine e afaceristul ieșean care ar fi făcut infarct la volan. Soția sa, însărcinată în 8 luni, a murit la spital
Publicat acum 2 ore si 57 minute
Realitatea Plus va avea emisia suspendată timp de 3 ore
Publicat acum 9 ore si 31 minute
Horoscop 11 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 41 minute
Decizia Poloniei privind aderarea la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump
Publicat acum 9 ore si 40 minute
Modelul popular în spitalele din Franța, pe care Alexandru Rafila îl promovează în România. Este o variantă câștigătoare pentru toți: pacienți, medici și spital
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close