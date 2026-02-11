Macron întâmpină tot mai multă rezistență în UE: „Visul“ președintelui Franței, respins de premierul Suediei

Prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, se va întâlni cu ceilalți lideri europeni în Belgia, dar reuniunea nu pare lipsită de diviziunile între aceștia, potrivit Politico.

Principalul agitator la această întâlnire este președintele francez Emmanuel Macron, care promovează o nouă inițiativă „Cumpără produse europene” - care ar urmări să favorizeze propriile companii ale UE în domenii de importanță strategică, cum ar fi apărarea, oțelul și vehiculele electrice.

„Ei bine, eu și el ne certăm destul de des pe aceste teme”, a spus Kristersson despre relațiile sale cu Macron, într-un interviu acordat Politico. „Nu sunt întotdeauna de acord cu metodele (n.r. lui Emmanuel Macron)”, a mai zis premierul Suediei.

CITEȘTE ȘI - Kaja Kallas îi taie elanul lui Macron în privința reluării dialogului cu Putin

„Visul“ lui Macron, respins de Germania și Comisia Europeană

Se așteaptă ca în curând Comisia Europeană să dezvăluie propuneri privind modul în care o „preferință europeană” ar putea funcționa pentru a ajuta la stimularea producției blocului în industriile strategice.

Macron a părut din ce în ce mai izolat săptămâna aceasta, Germania respingând propunerea sa de a contracta mai multă datorie comună a UE pentru a finanța investițiile strategice, iar președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, avertizând asupra „unei linii fine de parcurs” în ceea ce privește conceptul de „preferință europeană”.

Chiar și așa, criza din relațiile transatlantice a făcut ca liderii UE să fie mai grăbiți să consolideze puterea economică a blocului, a spus Kristersson.

CITEȘTE ȘI - Proiect de apărare franco-germano-spaniol, visul lui Macron, în pragul colapsului: E mort, toată lumea știe asta, dar nimeni nu vrea să o spună

Ce spune Kristersson despre proiectul lui Emmanuel Macron

Macron are dreptate că Europa trebuie să fie mai „autosuficientă”, a spus Kristersson, dar încercarea de a proteja lanțurile de aprovizionare și întreprinderile europene de concurența internațională nu va ajuta neapărat competitivitatea economiei UE.

„Cred că preferința europeană, dacă asta înseamnă să existe companii, produse și servicii [atât de] extrem de bune în Europa încât acestea sunt inevitabile pentru restul lumii, atunci sunt foarte mult în favoarea ei”, a spus Kristersson.

„Dacă asta înseamnă protejarea companiilor europene, pentru achizițiile europene sau achizițiile publice europene, ceea ce le face să evite concurența din alte părți ale lumii, nu sunt deloc sigur că este o idee bună”, a adăugat premierul din Suedia.