ANPC ne spune la ce să fii atent când cumperi cadouri de Valentine’s Day și Dragobete

Potrivit unui comunicat remis Agerpres, în cazul ciocolatei trebuie alese produsele în care ingredientul principal este untul de cacao, nu grăsimile vegetale hidrogenate, trebuie verificat termenul de expirare şi evitate produse înghesuite în coşuri promoţionale fără etichete vizibile.

Verificați ambalajul și alergenii

"Ambalajul trebuie să fie intact, fără rupturi, urme de umezeală sau manipulare necorespunzătoare. Verificaţi menţiunile privind: lapte, soia, nuci, alune, gluten", notează instituţia.

Totodată, florile trebuie să fie proaspete, fără frunze uscate, petale ofilite sau tulpini deteriorate.

"Examinaţi ambalajul şi condiţiile de păstrare: florile ambalate trebuie să fie protejate şi păstrate corespunzător; pentru flori tăiate, verificaţi dacă sunt puse în apă curată sau soluţii nutritive. Atenţie la preţ: preţul per fir sau per buchet trebuie afişat clar şi vizibil. Ambalajele (folie, panglici etc.) trebuie menţionate explicit dacă se plătesc separat", se mai arată în comunicat.

Reguli pentru cumpărarea bijuteriilor

În ceea ce priveşte achiziţia bijuteriilor, consumatorii sunt sfătuiţi să verifice dacă preţul este afişat clar şi include TVA, precum şi dacă produsele din metale preţioase poartă marca de titlu şi marca de responsabilitate a producătorului sau importatorului.

De asemenea, este recomandată solicitarea informaţiilor privind greutatea metalului preţios fără ambalaj, verificarea atentă a eventualelor zgârieturi, defecte de montură sau pietre slab fixate şi clarificarea naturii pietrelor utilizate, fie ele naturale, sintetice sau tratate. Totodată, cumpărătorii nu trebuie să confunde bijuteriile din metal comun placat cu cele din metal preţios şi ar trebui să solicite certificat de garanţie şi, după caz, certificat de autenticitate pentru pietrele preţioase.

În cazul voucherelor cadou, consumatorii sunt sfătuiţi să le achiziţioneze doar din surse de încredere, pentru a evita fraudele sau produsele false. De asemenea, este important ca voucherul să corespundă nevoilor reale ale beneficiarului şi să fie verificate eventualele restricţii privind utilizarea, întrucât unele pot fi valabile doar pentru anumite produse sau în perioade limitate. Totodată, se recomandă verificarea posibilităţii de a utiliza voucherul împreună cu alte oferte sau reduceri, pentru a obţine cele mai bune preţuri.

Produsele cosmetice trebuie cumpărate numai din lanţurile oficiale de distribuţie, întrucât produsele originale nu sunt comercializate la tarabe. ANPC recomandă prudenţă faţă de preţurile neobişnuit de scăzute, care pot indica provenienţa din surse neautorizate. Totodată, este necesar ca pe ambalaj să fie inscripţionate datele producătorului sau ale importatorului, precum şi data de minimă durabilitate, precedată de menţiunea "A se folosi preferabil înainte de", iar în lipsa acesteia să fie prezent simbolul care indică perioada de utilizare în siguranţă după deschidere. De asemenea, trebuie respectate informaţiile şi avertismentele de pe etichetă, pentru prevenirea unor eventuale riscuri asupra sănătăţii.

Produsele pentru adulți trebuie să fie legale

În ceea ce priveşte produsele destinate persoanelor peste 18 ani, consumatorii sunt sfătuiţi să verifice dacă acestea sunt legale în România şi respectă toate cerinţele de etichetare şi să le achiziţioneze exclusiv din magazine sau platforme autorizate.

Referitor la serviciile de masaj, consumatorii sunt sfătuiţi să apeleze doar la centre şi produse autorizate, care respectă reglementările legale, şi să evite persoanele sau spaţiile neautorizate. Totodată, este recomandată verificarea calificării personalului şi solicitarea de informaţii clare privind tipul de masaj, durata şi preţul şedinţei, orice cost suplimentar trebuind comunicat înainte de începerea serviciului. De asemenea, trebuie urmărit ca prosoapele şi materialele utilizate să fie schimbate după fiecare client şi să fie solicitat bon fiscal sau factură pentru serviciul prestat.

În ceea ce priveşte utilizarea cardurilor de cumpărături, consumatorii sunt sfătuiţi să le folosească drept instrumente de bugetare, şi nu ca surse suplimentare de venit. Totodată, retragerea de numerar de la bancomat cu un astfel de card poate atrage comisioane ridicate şi dobânzi care se aplică imediat, fără perioadă de graţie. De asemenea, este recomandată verificarea ofertelor băncii, întrucât unele magazine partenere permit plata în rate egale, fără dobândă, pentru achiziţii de valoare mare efectuate cu cardul de cumpărături.