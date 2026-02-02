Ghid pentru reclamații, dacă ești nemulțumit de un produs: Când apelezi la ANPC și când la ANCOM

Acesta poate fi consultat pe site-ul CES, la secțiunea: https://www.ces.ro/ro/studii-elaborate-de-ces

Studiul, realizat la inițiativa CES, analizează cadrul normativ și instituțional privind activitatea autorităților cu atribuții de control și avizare, cu accent pe domeniul protecției consumatorilor, evidențiind modul în care sunt definite și exercitate competențele acestora, precum și impactul eventualelor suprapuneri asupra eficienței administrative, mediului economic și relației dintre stat și cetățeni.

Documentul oferă o analiză juridică și instituțională detaliată, completată de o componentă calitativă privind percepțiile actorilor implicați în activitățile de control, și formulează concluzii și recomandări menite să contribuie la îmbunătățirea coordonării interinstituționale, la creșterea transparenței și la consolidarea principiilor bunei guvernanțe, transmite CES printr-un comunicat de presă.

„Acest studiu reprezintă un instrument esențial pentru clarificarea responsabilităților instituționale și pentru creșterea eficienței actului administrativ, în beneficiul cetățenilor și al mediului economic. Digitalizarea sistemului de verificare și control, având în vedere crearea unui punct unic de interacțiune între agenții economici, consumatori și autoritățile publice, reprezintă o direcție principală de acțiune. Unificarea solicitărilor formulate de autoritățile statului, precum și asigurarea accesului la date publice, transparente, referitoare la bunuri și servicii constituie pași necesari pe termen scurt”, a declarat domnul Sterică Fudulea, președintele Consiliului Economic și Social.

ANCOM vs ANPC. Zonele în care se completează, zonele în care nu

Marius Săcean, secretarul general al ANCOM, a explicat clar în cadrul evenimentului ce înseamnă, de fapt, această suprapunere şi cum trebuie să trateze consumatorul reclamaţiile. Concret, cine sună la ANPC şi cine la ANCOM în caz de nevoie.

"Felicit consultanţii care au lucrat la acest studiu. E o muncă cu adevărat remarcabilă. Pentru mine, cel puţin, studiul este un moment de reflexie şi introspecţie. Pentru că deşi îmi cunosc foarte bine legislaţia cu care lucrez, niciodată nu am privit-o apăsat dintr-o perspectivă critică, constructivă. E ceva revelator acest studiu. Introspecţia mea spune aşa: în cadrul legislaţiei din telecomunicaţii electronice, servicii poştale, conformitatea echipamentelor există o serie de suprapuneri de atribuţii între noi şi ANPC. Niciodată nu le-am privit ca piedici birocratice, în sensul că acolo unde se termină resursa mea începe cea a ANPC şi invers.

Dar aceste suprapuneri pot duce la blocaje birocratice. Autoritatea noastră are, în mare, trei linii de atribuţii de control: telecom, servicii poştale şi supravegherea pieţei pe 2 hotărâri de Guvern. În multe cazuri, ceea ce se numeşte suprapunere poate fi privit ca şi complementaritate. Există multă complementaritate cu atribuţiile ANPC şi asta intră la puncte tari.

Vă dau un exemplu foarte clar din zona de comunicaţii electronice. ANPC se opreşte la protecţia consumatorului. Însă legislaţia duce nivelul de protecţii şi în zona întreprinderilor mici şi a microîntreprinderilor. În domeniul comunicaţiilor electronice, am ajuns la concluzia că microîntreprinderile şi cele mici nu au resursele necesare să fie în echilibru perfect cu furnizorii de servicii şi există o serie de măsuri de protecţie similare cu cele ale consumatorilor. Aici e zona de complementaritate cu ANPC. Şi e o zonă pozitivă.

Dar repet, pe zona de consumatori, mai ales de informare precontractuală, există o serie de suprapuneri unde o analiză decentă şi onestă poate duce la concluzia că e loc de îmbunătăţiri.

ANCOM nu are atribuţii să verifice executarea unui contract. Are atribuţii pe informarea precontractuală şi pe impunerea unor clauze specifice. Dar pe executare ANPC are atribuţii specifice", a declarat acesta.

Exemplu clar. Cine sună la ANPC şi cine la ANCOM

De asemenea, el a venit cu exemplul clar despre momentul în care, din poziţia de consumator, faci plângere la ANPC sau la ANCOM.

"Este un pic delicat pentru consumator să înţeleagă cine este prestatorul serviciului care îi provoacă problema, vizavi de situaţia de neconformitate a cumulului de produs + serviciu de livrare. Nu e clar pentru ei şi poate nici noi nu facem eforturi pentru a clarifica asta. Foarte mulţi clienţi se revoltă împotriva serviciului poştal pentru că produsul din colet este neconform.

Şi mai avem o complementaritate la neconformitatea unor echipamente. Neconformitatea unui produs se separă ca şi competenţă între ANPC şi ANCOM în funcţie de produs. Dacă este consumator, este competenţă ANPC, dacă nu este consumator, este competenţă ANCOM. Dacă cumpăraţi un produs pe persoană fizică, trebuie să mergeţi la ANPC. Dacă îl cumpăraţi pe firmă, trebuie să mergeţi la ANCOM", a mai declarat Marius Săcean.

Evenimentul de lansare a reunit reprezentanți ai autorităților publice centrale, ai instituțiilor cu atribuții de control și reglementare, parteneri sociali și reprezentanți ai structurilor asociative ale societății civile, experți și reprezentanți ai mediului academic, oferind un cadru de dialog și dezbatere asupra concluziilor studiului și a soluțiilor propuse.

Consiliul Economic și Social își reafirmă, prin această inițiativă, rolul de for consultativ al Parlamentului și Guvernului, de promotor al dialogului social și al politicilor publice fundamentate pe analize riguroase și consultare instituțională.