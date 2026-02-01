Democrații câștigă alegerile anticipate din Texas. Probleme pentru Trump

Republicanii dețin în prezent o majoritate de 218-213 în Camera Reprezentanților, dar patru posturi de parlamentar sunt vacante.

Menefee este procuror într-unul din comitatele statului Texas. Districtul său este unul ”albastru”- un fief al Partidului Democrat, iar postul fusese vacant din martie 2025, când a murit parlamentarul Sylvester Turner.

Guvernatorul republican al Texasului, Greg Abbott, nu a programat, însă, primul tur al alegerilor parțiale până în noiembrie. Au fost 16 candidați, pe primele două locuri situîndu-se Menefee și Amanda Edwards, de asemenea membră a Partidului Democrat. Turul de departajare a fost necesat fiindcă niciun candidat nu a câștigat majoritatea voturilor. În discursul său după anunțarea rezultatelor, Menefee a promis că în scurtul său mandat, până la alegerile din noiembrie, va lupta pentru introducerea asigurărilor universale de sănătate și va urmări punerea sub acuzare a Secretarului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, din cauza operațiunilor Serviciului de Imigrare și Control al Vămilor.

Tot sâmbătă, republicanul Leigh Wambsganss, a pierdut cursa pentru Senatul statului Texas în fața democratului Taylor Rehmet, potrivit CBS și CNN. Alegerile au atras atenția națională după ce Rehmet a avut rezultate mult mai bune decât se aștepta în primul tur al alegerilor parțiale de anul trecut. Trump și-a îndemnat alegătorii să-l voteze pe Wambsgans, iar insuccesul ar putea alimenta temerile republicanilor privind alegerile de la jumătatea mandatului, din luna noiembrie.