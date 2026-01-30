Revoltă și acuzații de trădare în Canada: Separatiștii din Alberta s-au întâlnit cu oameni din Administrația Trump / Reacția SUA

Premierul din Columbia Britanică, David Eby, spune că întâlnirea separatiștilor din Alberta cu administrația SUA și solicitarea de sprijin financiar reprezintă un act de „trădare”, potrivit CBC.

„A merge într-o țară străină și a cere asistență pentru destrămarea Canadei, există un cuvânt demodat pentru asta, iar acel cuvânt este trădare”, a spus Eby, înainte de întâlnirea cu ușile închise de la Ottawa.

El a reacționat la rapoartele conform cărora membri ai administrației președintelui american Donald Trump au avut întâlniri cu membri ai Alberta Prosperity Project, un grup separatist care face presiuni pentru ca cea mai bogată în resurse provincie din Canada să devină independentă.

Grupul solicită o posibilă linie de credit de 500 de miliarde de dolari americani de la Trezoreria SUA pentru a ajuta la finanțarea noii țări dacă referendumul va fi favorabil separatiștilor.

Separatiștii din Alberta, întâlnire cu oficiali americani. Reacția Administrației de la Casa Albă

Un oficial din cadrul Departamentului de Stat al SUA a confirmat întâlnirile, spunând că departamentul „se întâlnește în mod regulat cu persoane din societatea civilă”, dar a adăugat că „nu s-au luat angajamente”.

„Este complet nepotrivit să încercăm să slăbim Canada, să mergem și să cerem asistență, să încerci să destrami această țară apelând la o putere străină și la un președinte care nu a fost deosebit de respectuos față de suveranitatea Canadei”, a spus Eby.

„Cred că, deși putem respecta dreptul oricărui canadian de a se exprima pentru a vota la un referendum, trebuie să tragem o linie pentru persoanele care solicită asistența țărilor străine pentru a destrăma această frumoasă țară a noastră”, a spus el.

Cofondatorul Alberta Prosperity Project, Jeffrey Rath, a respins comentariile lui Eby, numindu-le „defăimătoare”.

„Este o criză de nervi copilărească din partea unui politician NDP răsfățat”, a declarat Rath pentru CBC News.