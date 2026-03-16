DCNews Stiri Moarte fulgerătoare pe un trotuar din centrul Clujului. O tânără a fost strivită de un autoturism proiectat după o coliziune cu o altă mașină vis-a-vis de Primăria Cluj
Data actualizării: 23:30 16 Mar 2026 | Data publicării: 23:04 16 Mar 2026

Moarte fulgerătoare pe un trotuar din centrul Clujului. O tânără a fost strivită de un autoturism proiectat după o coliziune cu o altă mașină vis-a-vis de Primăria Cluj
Autor: Andrei Itu

Un accident rutier întâmplat, luni, în centrul Clujului, s-a soldat cu moartea unei femei de 30 de ani aflate pe trotuar.

Un bărbat de 36 de ani din județul Sălaj, aflat la volanul unui autoturism, nu s-ar fi asigurat la schimbarea direcției de mers, pe Calea Moților, vis-a-vis de Primăria Cluj, și a intrat în coliziune cu o mașină condusă de o femeie de 30 de ani, din același județ.

În urma impactului, autoturismul acesteia a fost proiectat pe trotuar, unde s-a izbit de o tânără, care, ulterior, a murit la spital.

Tânăra a fost strivită de autoturismul proiectat pe spațiul destinat pietonilor după coliziunea cu altă mașină

„În data de 16 martie a.c., în jurul orei 16.10, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe Calea Moților din municipiul Cluj-Napoca.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 36 de ani, din județul Sălaj, care conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un autovehicul condus de o femeie, de 30 de ani, din același județ.

În urma impactului, autoturismul condus de femeie a fost proiectat pe spațiul destinat pietonilor, unde a acroșat o femeie de 30 de ani.

Femeia de 30 de ani, care se deplasa pe trotuar, a fost transportată la unitatea spitalicească pentru acordarea îngrijirilor medicale”.

La testarea conducătorilor auto cu aparatul etilotest, a fost indicat rezultat negativ la ambii conducători auto”, a notat IPJ Cluj.

Femeia a murit

Ulterior, polițiștii clujeni au transmis că femeia a murit.

„Din nefericire, în urma accidentului înregistrat astăzi pe Calea Moților din Cluj-Napoca, femeia de 30 de ani, aflată în calitate de pieton pe trotuar, a decedat la unitatea medicală, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical. În continuare, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul”, notează IPJ Cluj.

Atenție, șoferi!

Polițiștii atrag atenția asupra importanței atenției la volan pentru prevenirea accidentelor, prin regulilor de circulație, semnalizarea schimbării direcției de mers, dar și păstrarea distanței corespunzătoare. De asemenea, se impiune reducerea vitezei în zone pietonale și în condiții meteo dificile, evitarea distragerilor precum ar fi telefonul mobil.

Totodată, de menționat este interdicția de a conduce sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Se impune și verificarea regulată a stării tehnice a mașinilor și acordarea priorității pietonilor. O clipă de neatenție poate avea consecințe tragice!

Toți participanții la trafic trebuie să aibă o atenție sporită pentru a evita posibile accidente și evenimente neplăcute!

