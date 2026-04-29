DCNews Stiri Un grup parlamentar vrea în guvern cu AUR și PSD dacă-i ajută să pice Bolojan
Data actualizării: 19:45 29 Apr 2026 | Data publicării: 19:31 29 Apr 2026

Un grup parlamentar vrea în guvern cu AUR și PSD dacă-i ajută să pice Bolojan
Autor: Tiberiu Vasile

parlamentul romaniei Parlamentul României. Sursa foto: Agerpres

Un grup parlamentar vrea să participe într-un guvern alături de AUR și PSD.

Senatorii din grupul PACE - Întâi România consideră că pentru moțiunea de cenzură vor exista mai multe voturi favorabile decât semnături și după căderea Guvernului Bolojan, ei vor susține un guvern AUR-PSD-PACE, AUR-PACE sau doar AUR, sprijinit din Parlament.

"Este necesar în aceste momente de cumpănă să existe un pact politic de tip 'Snagov' pentru a reface încrederea cetățenilor în instituțiile statului. Dar în acest moment, grupul PACE nu vede decât o singură soluție. Un guvern AUR-PSD-PACE, sau un guvern AUR-PACE, sau numai un guvern AUR și noi îl vom susține", a afirmat Ninel Peia, senator PACE - Întâi România.

Guvernul va cădea

Senatorul Clement Sava, din același grup parlamentar, a susținut că "suveraniștii trebuie să își impună o politică de viitor".

"Numărul de semnături (pentru moțiunea de cenzură - n.r.) confirmă faptul că acest Guvern va cădea, aceeași majoritate parlamentară poate să asigure și următorul guvern. Din cauza aceasta, noi credem că guvernul nu va mai arăta în formula actuală, nici măcar ca partide, și că este timpul ca vocea poporului să fie ascultată, în sensul că suveraniștii trebuie să își impună o politică de viitor, așa cum se vede din votul rezultat la alegerile parlamentare și după cum se vede și din sondajele de opinie. Foarte mulți români se îndreaptă spre o altfel de politică, pe care noi o reprezentăm", a detaliat Sava.

O propunere de premier

Referindu-se la o propunere de premier, Sava a spus că există mai multe propuneri, dar că interesele "se vor armoniza".

"Vom găsi o formulă în care să fie un premier pe care să-l accepte. El (președintele Nicușor Dan - n.r.) este obligat constituțional să accepte un premier al unei majorități parlamentare. Domnul Nicușor Dana a spus că este mediator. Nu văd de ce nu ar accepta-o. (...) Așteptăm să i se propună această majoritate, să o vadă, să o palpeze, să se convingă și atunci sunt convins că va da un răspuns constituțional. Sunt foarte puțini parlamentari PSD, doi sau trei, care au spus că nu votează. Eu vă sfătuiesc să vă uitați atent la PNL, să vedeți câți parlamentari PNL vor vota această moțiune și o să vedeți că scorul este în defavoarea domnului Bolojan", a adăugat Clement Sava.

Majoritatea este în moțiunea de cenzură

Majoritatea pe care se bazează este pusă în practică prin moțiunea de cenzură.

"Ulterior, orice majoritate care dă jos un guvern sigur că se gândește să asigure, în continuare, o formulă de guvernare. Grupul PACE a venit cu o propunere, inițial PACE-AUR, pentru că avem deja o colaborare politică, și mai departe cine va dori să se alăture aceste direcții suveraniste cu propriile sale propuneri, se va discuta după moțiunea de cenzură. Sunt convins că vor fi mai multe voturi decât semnături", a mai spus el.

Potrivit lui Sava, PACE și AUR sunt "mai pro-occidentale decât partidele așa-zis pro-europene".

"Noi am inclus și interesele Americii în discuțiile noastre și colaborarea și Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite. Ei sunt doar pro-europeni pentru că au neglijat acest aspect", a detaliat Sava.

Ninel Peia a menționat că la negocierile cu AUR și PSD au pledat pentru susținerea unor proiecte de lege care vizează acordarea unei rente viagere pentru "mame eroine" cu mai mulți copii, "cum era pe timpul lui Ceaușescu", și impozitul pe tonaj.

Peia a menționat că grupul PACE - Întâi România are 12 senatori, mai mulți deputați afiliați și speră că și la Camera Deputaților se va înființa un asemenea grup, dar acesta nu a fost negociat.

"În momentul în care vom avea și 10 deputați la Camera Deputaților, vom cere acest lucru", a transmis Peia, conform Agerpres. 

