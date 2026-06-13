Centrala nucleară de la Zaporojie a fost reconectată la reţea

Reactor nuclear. Foto: Pexels.com

Curentul electric a fost restabilit după reparaţii făcute pe o linie de alimentare de rezervă, graţie unui armistiţiu local, a precizat AIEA pe reţeaua socială X.

Centrala nucleară ucraineană de la Zaporojie, aflată sub control rus, a fost reconectată sâmbătă la reţea, la aproape trei zile după ce şi-a pierdut în întregime alimentarea electrică externă în urma unui atac asupra unui post electric, a anunţat Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), informează AFP.

În perioada întreruperii alimentării cu energie electrică de la reţeaua externă, centrala nucleară, cea mai mare din Europa, a trebuit să recurgă la generatoare diesel de rezervă pentru a furniza energia necesară răcirii reactoarelor, a explicat AIEA.

Aceasta a fost a 19-a oară de la invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022 când centrala ucraineană a pierdut întreaga alimentare cu energie electrică de la reţeaua externă.

Această întrerupere a fost cauzată de un atac realizat miercuri seara asupra unei staţii electrice.