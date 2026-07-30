Reforma uitată din Sănătate care putea evita greva generală de azi. Ce prevedea proiectul din 2011

Inquam Photos / George Călin (Rol Ilustrativ)

Greva generală din Sănătate readuce în prim-plan o reformă abandonată în 2011, despre care specialiștii spun că ar fi putut preveni actualele tensiuni din sistem.

România se confruntă cu o grevă generală în Sănătate. Situația a redeschis cea mai dificilă întrebare pe care statul român o evită de peste un deceniu: cât mai poate funcționa actualul sistem fără o reformă profundă? La 16 ani de la ultimul proiect major de restructurare, doi dintre cei mai importanți experți în management sanitar, prof. dr. Cristian Vlădescu și dr. Cristian Toma, analizează, la DCNews și DCMedical, într-o emisiune moderată de jurnalistul Val Vâlcu, contextul actual.

Cei doi au explicat cum o reformă a sistemului de Sănătate, abandonată în urmă cu mai bine de un deceniu, ar fi putut evita protestele de astăzi. Inițiată în 2011, reforma prevedea schimbări pe două paliere: unul administrativ, care viza reorganizarea unor spitale, și unul legislativ, prin modificarea Legii nr. 95. Ce propunea această reformă?

Greva generală nu ar mai fi existat

Val Vâlcu: "Greva generală nu ar mai fi fost, întrucât nu ar mai fi fost un contract care să-i vizeze pe toți. Legea salarizării unitare, care declanșează protestele de azi, nu ar mai fi avut sens dacă lucrurile erau organizate diferit și medicii nu ar mai fi fost bugetari".

Cristian Vlădescu: "Ceea ce propunea legea respectivă, și, în mare, vă amintiți corect, era ca spitalele să aibă diferite forme de organizare, începând de la fundații. Erau fundații în care fondatorul era statul, fie la nivel local, fie la nivel central, cum e și acum, dar puțin diferit. Acum nu e fundație, e instituție publică. Putea să fie orice formă de organizare, în funcție de ceea ce decideau proprietarul și conducerea spitalului".

Val Vâlcu: "Putea să fie un SRL în care, de pildă, acțiunile să fie deținute de stat sau de comunitatea locală".

Cristian Vlădescu: "Putea să le aibă cine e proprietarul sau să decidă proprietarul, că legea îi dădea voie, să împartă o parte din acțiuni cu personalul. Astfel, personalul putea participa la surplusul financiar, dacă exista. Ar fi fost o marjă de manevră foarte largă. Mă întorc la ce spuneați. Sigur, dacă era sub forma asta de organizare atunci nici măcar nu se mai discutau lucrurile de acum. Medicii sunt considerați bugetari acum. Ce era trecut în legea respectivă permitea o negociere a salariului, fie că era fundație, ca exemplu, sau orice alt ceva. Negocierea trebuia să pornească de la ceva. Tocmai, pentru a apăra statutul de la momentul respectiv, adică să nu se zică 'negociem, dar de la o jumătate din salariul pe care îl aveți', era o prevedere expresă care spunea că negocierea salarizării personalului spitalicesc pornește de la salariile prevăzute în legea de atunci. Adică, se putea negocia în sus".

Val Vâlcu: "Da, și trebuie să spunem că erau mici. Până în 2018, salariile au fost mici".

Cristian Vlădescu: "Da, erau în jur de câteva sute de dolari, net".

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A treia zi de proteste în spitale. Sanitas acuză presiuni

Este a treia zi de grevă în spitalele din România. Sindicaliștii avertizează că protestul se poate extinde în stradă dacă Guvernul nu garantează că noua lege a salarizării nu va reduce veniturile personalului medical. În timp ce premierul Ilie Bolojan vorbește despre o acțiune cu miză politică, reprezentanții Sanitas susțin că asupra medicilor sunt exercitate presiuni pentru a renunța la grevă.

Viorel Hușanu, prim-vicepreședintele Federației Sanitas, a declarat, pentru DCNews, în această dimineață: ”În fiecare zi analizăm și, până acum, chiar dacă s-a împuținat numărul celor care participă la grevă, ea continuă. Pentru acest tip de grevă, nu ne trebuie un număr minim de participanți. Putem merge mai departe și cu 100. De fapt, greva a fost declarată inițial cu câteva zeci de semnături, la care au aderat ulterior 57.000 de oameni. Totul e în dinamică. Unii renunță, alții aderă. Greva poate înceta printr-o altă hotărâre a Consiliului Național sau dacă jumătate plus unul dintre cei care au declarat inițial greva renunță”.

Totodată, Viorel Hușanu acuză că există presiuni directe asupra medicilor. ”Vine Poliția sau Jandarmeria să ne întrebe de ce suntem în curtea spitalelor și nu pe secție, inoculându-se ideea că se vor desface contractele de muncă sau că nu vor mai lua credite la bănci” afirmă el.

Venituri vs. salarii în sănătate

În cele două zile de grevă, sute de intervenții chirurgicale au fost puse în așteptare, în numele dreptății pentru sănătate. Deși promisiunile guvernanților sunt că niciun venit nu va scădea, medicul ATI, Radu Țincu, de la Spitalul de Urgență ”Floreasca”, atenționează: ”A nu se confunda veniturile cu salariile. O parte din veniturile de la ATI și UPU sunt realizate de acel spor de condiții grele de muncă. Dacă acel spor este redus, salariul în mod real nu scade, însă venitul oamenilor va scădea”.

”În sănătate se poate rezolva în câteva zile”

Dar premierul Ilie Bolojan nu vorbește despre salarii, ci despre venituri: ”Această grevă care s-a derulat în aceste zile este bazată pe dezinformare și pe minciună, din păcate... pe mai multe minciuni. Una din minciuni este legată de faptul că veniturile, în urma proiectului de lege care, dacă ar fi adoptată Legea Salarizării”.

El l-a acuzat pe fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, că este ”unul din piromanii acestei greve din Sănătate, atât prin declarațiile pe care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele”.

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"Să nu cumva să vă fie frică de ipocriții și impostorii ăștia!"

Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătății, a avut în ultimul timp mai multe declarații dure la adresa lui Ilie Bolojan și a legii salarizării. Mai mult, acesta a venit cu informații considerate revoltătoare pentru societatea românească și tot segmentul medical din țară. Fostul ministru a zis că a primit informații potrivit cărora unii manageri de spitale și șefi de secție i-ar amenința pe medici, rezidenți și asistente cu pierderea locului de muncă dacă participă la proteste.

„Am aflat că există manageri de spitale și șefi de secție care îi amenință pe medici, rezidenți și asistente că, dacă participă la grevă, își vor pierde locul de muncă. Vreau să spun un singur lucru: să nu cumva să vă fie frică de ipocriții și impostorii ăștia! Managerul care își amenință medicii, rezidenții, asistentele sau orice alt angajat pentru că își exercită un drept nu mai are ce căuta în fruntea unui spital.

Plecați acasă! România are nevoie de manageri care inspiră încredere, nu de oameni care conduc prin servilism. Aveți grijă! Un manager este judecat după performanță, după indicatori și după felul în care își respectă oamenii, nu după câte amenințări face într-o zi. Sunt convins că, dacă am lua la rând rezultatele unor astfel de manageri, mulți ar avea ei înșiși serioase probleme să își justifice mandatul.

În loc să amenințați medicii, uitați-vă în oglindă și întrebați-vă dacă performanța voastră vă recomandă să mai conduceți acel spital. Pentru unii, răspunsul nu este deloc confortabil. Vreți să amenințați pe cineva? Amenințați-mă pe mine! Nu pe cei care stau nopți întregi la căpătâiul bolnavilor, pe cei pe care îi umiliți doar pentru că își cer drepturile. Nu aveți nicio limită? Ați uitat care este limita mandatului vostru? Vă spun eu: limita voastră este legea! Nu vă este rușine?

Dragi colegi, medici, rezidenți, asistente, infirmiere și întreg personalul medical, nu vă lăsați intimidați. Drepturile voastre nu pot fi anulate prin amenințări de niște importori! Nu o sa vǎ desfacǎ nimeni contractul de muncǎ! Nu sunteți singuri! Mergeți înainte! Încrederea ne face bine. O să fie bine!”, a scris Alexandru Rogobete, deputat PSD, pe Facebook.

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