Apeluri la 112, după dronele doborâte în România. Psihologul Leca explică șocul emoțional: Războiul nu iartă

De ce sună românii la 112 după alertele cu drone? Explicația psihologului Radu Leca - Foto AI

După ce trei drone au fost doborâte în România în decurs de trei zile, iar un nou mesaj RO-Alert a fost emis luni dimineață în județul Tulcea, tot mai mulți români resimt anxietate și teamă de război.

Mai multe echipaje de intervenție au căutat, în noaptea de duminică spre luni, un presupus obiect luminos care ar fi căzut pe un câmp între municipiul Buzău și localitatea Maxenu, după un apel la 112.

Pompieri, polițiști și jandarmi au verificat zona

La fața locului au intervenit pompieri, polițiști și jandarmi, care au verificat zona indicată de apelant, folosind reflectoarele autospecialelor pentru desfășurarea căutărilor pe timpul nopții.

Până în prezent, autoritățile nu au confirmat existența vreunui obiect căzut sau natura acestuia. Se presupune că apelantul a văzut un arc electric.

Psihologul Radu Leca explică de ce astfel de incidente au un impact emoțional puternic asupra populației și de ce este de așteptat ca apelurile la 112 provocate de suspiciuni privind apariția unor drone să se înmulțească.

Radu Leca: „Este firesc ca oamenii să intre în stări de anxietate”

"Războiul, indiferent dacă este privit dintr-o perspectivă pro-ucraineană sau pro-europeană, sperie. De peste 45 de ani există teama că rușii ar putea ajunge din nou să conducă România.

Văzând influența pe care Rusia o are în prezent asupra existenței și evoluției Republicii Moldova, dar și asupra Ucrainei și a celorlalte state de mici dimensiuni care au ieșit din Rusia, oamenii se tem că România ar putea fi din nou cotropită de ruși. Acest lucru îi duce cu gândul la un scenariu care, cu siguranță, nu este unul pozitiv.

Atât timp cât oamenii, indiferent de vârstă, se uită la televizor și văd numărul tot mai mare de drone despre care se spune că sunt de origine rusă, este firesc ca mulți dintre ei să intre în stări de anxietate, depresie sau chiar să facă atacuri de panică.

Este absolut normal ca oamenii să se teamă, fiindcă războiul nu iartă, războiul ucide și, în primul rând, războiul le răpește trei dintre cele mai importante lucruri: siguranța, credința și sănătatea", a explicat Radu Leca, psiholog.

Luni, MApN: Două F-16 au fost ridicate de la sol

"Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, luni, 27 iulie, o țintă aeriană la est de Sulina. Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au fost ridicate de la sol la ora 08.53 pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 08.47", transmite MApN.