Apel la 112: un ”obiect luminos” a căzut în Buzău. Pompierii s-au deplasat la fața locului

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Trei drone militare au fost doborâte în România, în ultimele trei zile. Un apel la 112 a anunțat un obiect luminos căzut în Buzău. Pompierii au fost trimiși la fața locului.

Pompierii buzoieni au efectuat căutări, timp de mai multe ore, pe o suprafaţă de teren de aproximativ nouă hectare între Buzău şi Maxenu, după ce un trecător a sunat la 112 pentru a sesiza că ar fi observat căzând un obiect luminos.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Buzău, la faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje.

”A fost un apel aseară din partea unui trecător care ar fi observat un obiect luminos ce ar fi căzut. La faţa locului au ajuns echipaje dar nu s-a identificat nimic”, a declarat pentru Agerpres, maior George Creţu din cadrul ISU Buzău.

Instituţia Prefectului a transmis că este posibil ca obiectul luminos care ar fi fost observat de trecător să fie un arc electric, ţinând cont că în zona respectivă există o reţea de înaltă tensiune.

”Căutările s-au efectuat pe o suprafaţă de nouă hectare azi-noapte şi nu s-a identificat nimic. Nu s-a găsit nimic, mă gândesc la un arc electric pentru că trece o reţea de înaltă tensiune pe acolo. La ora 23:00 s-au deplasat (pompierii - n.r.) la faţa locului", a declarat pentru Agerpres, prefectul judeţului, Leonard Dimian.

În ultimele trei zile, avioanele F-16 ale Forțelor Armate Române au doborât trei drone militare care au pătruns în spațiul aerian al țării:

Vineri, 24 iulie: prima dronă a fost doborâtă pe un câmp agricol din județul Buzău, în apropierea localității Padina, după ce a zburat aproximativ 200 km în interiorul țării. Sâmbătă, 25 iulie: a doua dronă a fost interceptată și distrusă rapid (în doar 11 minute) în Delta Dunării, la circa 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe. Duminică, 26 iulie: a treia dronă a fost neutralizată în siguranță deasupra apelor teritoriale ale Mării Negre, la 12 kilometri nord-est de localitatea Sulina.

Este pentru prima dată când armata română folosește direct muniție de luptă pentru a neutraliza ținte aeriene reale de la începutul războiului din Ucraina.