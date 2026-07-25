Trump oprește temporar atacurile asupra Iranului pentru a da o nouă șansă diplomației

Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump a ordonat suspendarea temporară a atacurilor asupra Iranului, în speranța că Teheranul va reveni la masa negocierilor și va fi evitată o nouă escaladare a conflictului.

Armata americană a făcut o pauză după aproape 14 zile consecutive de atacuri aeriene împotriva Iranului, în timp ce preşedintele Donald Trump aşteaptă progrese către o soluţie diplomatică menită să oprească escaladarea conflictului, conform relatărilor de sâmbătă din presa americană şi israeliană consemnate de agenţia EFE.

Trump a ordonat vineri armatei americane să înceteze toate atacurile, pentru a "da mai mult spaţiu diplomaţiei", a relatat website-ul Axios, citând două surse anonime din jurul procesului decizional de la Washington.

"O nouă oportunitate de a reveni la masa negocierilor"

De asemenea, un oficial israelian a declarat pentru televiziunea publică israeliană că guvernul premierului Benjamin Netanyahu se pregătea vineri seară pentru un puternic atac aerian american împotriva Iranului, dar Trump a decis să-l amâne pentru a le oferi iranienilor "o nouă oportunitate de a reveni la masa negocierilor".

În acest timp, ministrul iranian al sănătăţii, Hossein Kermanpour, a confirmat sâmbătă pe reţelele de socializare că, "din fericire, nu a mai fost niciun atac noaptea trecută".

Trump s-a întâlnit vineri la Casa Albă cu principalii săi consilieri şi a ameninţat cu un "atac masiv" împotriva Iranului, deşi a adăugat că discuţiile cu Teheranul continuă în vederea unui acord diplomatic şi a menţionat că emisarii săi au avut noi contacte cu Iranul.

Într-un alt semn de aparentă destindere, Qatarul a anunţat sâmbătă că va relua operaţiunile de transport maritim pentru toate tipurile de nave începând de duminică, după 10 zile de la suspendarea acestora în urma reluării ostilităţilor dintre Iran şi SUA.

Iranul a lansat rachete şi drone asupra bazelor americane din mai multe ţări din regiune

Totuşi, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, Mohammad Bagher Zolghadr, a ameninţat în aceeaşi zi că atacurile de represalii împotriva intereselor SUA vor continua "până la capitularea totală a inamicului".

Ca răspuns după reluarea bombardamentelor americane, Iranul a lansat rachete şi drone asupra bazelor americane din mai multe ţări din regiune, inclusiv Bahrein, Kuweit şi Iordania.

Aceste atacuri au provocat moartea a patru militari americani, aducând la 18 numărul victimelor în rândul trupelor SUA de la începutul conflictului. La rândul său, Iranul, a raportat aproximativ 55 de morţi în urma noilor bombardamente americane, conform Agerpres.

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