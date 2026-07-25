Republica Moldova oferă spre privatizare mai multe active ale statului

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Autoritățile din Republica Moldova au anunțat scoaterea la privatizare a mai multor active de stat, în încercarea de a atrage investiții private și de a moderniza întreprinderile vizate.

Republica Moldova a anunțat noi oportunități de privatizare care vizează active selectate proprietate publică de stat din domeniile industrie, imobiliare, edituri și producție chimică, potrivit unui comunicat transmis de către Agenția de Investiții din Republica Moldova.

Ofertele pot fi depuse până la 30 septembrie

Procesele de privatizare, anunțate de Agenția Proprietății Publice, includ Întreprinderea de Stat 'Fabrica de Sticlă din Chișinău', Întreprinderea de Stat 'Hotel Zarea', Întreprinderea Editorial-Poligrafică 'Știința', Editura Didactică de Stat 'Lumina' și Întreprinderea Experimentală Chimică 'Izomer'.

Întreprinderea de Stat 'Fabrica de Sticlă din Chișinău' este oferită prin concurs investițional, ca un complex patrimonial unic. Întreprinderea are un profil de producție activ, infrastructură existentă și potențial de consolidare în calitate de producător regional competitiv. Prețul inițial de expunere este de 773 milioane lei moldovenești (MDL).

Conform caietului de sarcini, viitorul investitor va trebui să realizeze investiții minime de peste 20,5 milioane euro în termen de trei ani.

Concursul investițional pentru Întreprinderea de Stat 'Fabrica de Sticlă din Chișinău' se va desfășura în două etape, inclusiv evaluarea documentelor și a ofertelor depuse. Câștigătorul va fi selectat în funcție de prețul propus și de angajamentele investiționale asumate, în conformitate cu condițiile concursului.

Ofertele pot fi depuse până la 30 septembrie 2026, ora 17:00, ora Chișinăului, la sediul Agenției Proprietății Publice.

Alte active pe listă

Agenția a anunțat, de asemenea, organizarea unei licitații pentru privatizarea mai multor active proprietate publică de stat. Acestea includ Întreprinderea de Stat 'Hotel Zarea', amplasată în centrul municipiului Chișinău, cu un preț inițial de vânzare de 106 milioane lei moldovenești; Întreprinderea Editorial-Poligrafică 'Știința', cu un preț inițial de vânzare de 6,3 milioane lei moldovenești; și Editura Didactică de Stat 'Lumina', cu un preț inițial de vânzare de 530.000 lei moldovenești.

Ofertele pentru aceste active pot fi depuse până la 19 august 2026, ora 12:00, ora Chișinăului. Licitația este programată pentru 20 august 2026.

O licitație separată a fost anunțată pentru Întreprinderea Experimentală Chimică 'Izomer', oferită ca un complex patrimonial unic.

Întreprinderea are un preț inițial de vânzare de 9,5 milioane lei moldovenești. Solicitanții trebuie să depună cererea de participare cel târziu până la 19 august 2026, ora 12:00, ora Chișinăului. Licitația este programată pentru 20 august 2026, la Chișinău.

Participarea este deschisă, în condițiile prevăzute de lege, persoanelor fizice și juridice din Republica Moldova, persoanelor fizice și juridice străine integral private, apatrizilor și asociațiilor de participanți eligibili.

Republica Moldova urmărește dezvoltarea și modernizarea întreprinderilor și activelor

Prin privatizarea acestor active, Republica Moldova urmărește utilizarea eficientă a proprietății publice, atragerea investițiilor private și crearea condițiilor pentru dezvoltarea și modernizarea în continuare a întreprinderilor și activelor selectate.

'Agenția de Investiții sprijină diseminarea națională și internațională a acestor oportunități investiționale și rămâne disponibilă pentru a oferi informații generale privind mediul investițional al Republicii Moldova și pentru a facilita accesul la contactele instituționale relevante', se arată în comunicat.

Informații suplimentare, documentația oficială, condițiile de participare și profilurile investiționale pot fi pe pagina oficială a Agenției Proprietăți Publice, conform Agerpres.

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