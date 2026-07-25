Austria se opune aderării rapide a Ucrainei la UE

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Austria se opune unei aderări accelerate a Ucrainei la Uniunea Europeană, în ciuda solicitărilor repetate ale președintelui Volodimir Zelenski.

Austria s-a pronunţat împotriva aderării rapide a Ucrainei la Uniunea Europeană, ministra pentru afaceri europene a ţării, Claudia Bauer, criticându-l pe preşedintele Volodimir Zelenski care insistă pentru o procedură accelerată de aderare.

„Impresia mea este că preşedintele ucrainean, în ultimele luni, a atras atenţia frecvent asupra sa dorind să dicteze o dată de aderare a ţării sale la UE”, a declarat Bauer pentru ediţia de duminică a ziarului Welt, din care dpa publică un fragment: „O aderare accelerată la cerere nu este, evident, posibilă”, a spus ea.

Bauer a explicat că există datoria de a se lua în considerare cu atenţie capacitatea UE de a absorbi noi membri.

"Aderarea Ucrainei ar schimba în mod semnificativ UE"

„Aderarea Ucrainei, cu cei 39 de milioane de locuitori ai săi şi cu o structură agricolă complet diferită, ar schimba în mod semnificativ UE”, spune oficiala austriacă.

De asemenea, oficiala austriacă a avertizat împotriva creării unei „Europe cu două viteze” ca urmare a unei astfel de aderări. „Toate ţările candidate, inclusiv Ucraina, trebuie să respecte aceleaşi reguli şi să-şi câştige aderarea prin propriile eforturi”, a adăugat ea.

UE a pornit negocierile de aderare cu Ucraina la jumătatea lunii iunie a acestui an. Prima etapă a negocierilor se va concentra pe teme precum sistemul judiciar, protecţia valorilor fundamentale şi securitatea. Totuşi, sunt încă necesare numeroase reforme în Ucraina pentru aderare, de exemplu în lupta împotriva corupţiei, scrie dpa.

Zelenski a cerut aderarea la UE încă din 2027

Anterior, în acest an, Volodimir Zelenski a cerut aderarea la UE încă din 2027, în ciuda scepticismului larg răspândit în unele ţări europene.

La Bruxelles, mulţi oficiali ai UE nu se aşteaptă ca aderarea să aibă loc înainte de jumătatea următorului deceniu şi, cu siguranţă, nu înainte de sfârşitul războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Cancelarul german, Friedrich Merz, care de asemenea consideră că o aderare rapidă la UE este exclusă, a propus recent un statut special pentru perioada de tranziţie. Aceasta ar putea permite Ucrainei să participe la summiturile şi reuniunile ministeriale ale UE fără drept de vot, conform Agerpres.

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