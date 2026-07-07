Republica Moldova, aderare la UE separat de Ucraina. Georgiana Teodorescu: Niciun motiv să le tratăm la pachet VIDEO

Republica Moldova, mai aproape de UE decât Ucraina? Georgiana Teodorescu explică de ce cele două țări nu trebuie tratate „la pachet”

Europarlamentara Georgiana Teodorescu, membră ECR, susține că Republica Moldova trebuie să aibă un parcurs propriu de aderare la Uniunea Europeană, independent de Ucraina.

"Suntem cu toții de acord că locul Moldovei este în Uniunea Europeană. Sunt frații noștri, ai românilor, vorbesc limba română, sunt, în majoritate, creștini ortodocși și împărtășesc același trecut și aceleași valori cu România, stat membru al UE. Când și cum se va face această aderare, aici este adevărata cheie a acestei dezbateri.

Republica Moldova, un drum spre UE independent de Ucraina

Prima, cea mai rapidă și firească totodată, ar fi soluția germană, despre care eu și colegii mei din partid am tot vorbit. A doua variantă, aderarea propriu-zisă, trebuie făcută pe un calendar propriu, independent de Ucraina. Moldova are propriul ei drum și propria ei viteză de îndeplinire a condițiilor pentru aderarea la UE, deci nu există niciun motiv să o tratăm la pachet cu Ucraina.

În plus, Ucraina este, din păcate, o țară aflată încă în război, cu teritoriul disputat, deci nu putem vorbi de aderare efectivă în acest stadiu și ar fi nedrept să ținem și Moldova blocată la pachet cu ea. Orice țară care dorește să adere la UE trebuie să îndeplinească exact aceleași condiții ca și antemergătorii ei, iar, din acest punct de vedere, trebuie să spunem clar: Moldova se află cu mulți pași înaintea Ucrainei, deci cu mulți pași mai aproape de UE", a spus europarlamentara Georgiana Teodorescu, membră ECR.