România pierde 120 de copii în accidente rutiere pe an. Titi Aur: „Tragedii imense. E dezastru, e înfiorător”. Țările cu zero decese

O statuetă „înger” dintr-un cimitir. România pierde 120 de copii pe an în accidente rutiere. Sursa foto: Agerpres

România înregistrează anual aproximativ 120 de copii morți în accidente rutiere, în timp ce unele țări nordice au ajuns la zero astfel de victime, atrage atenția instructorul de conducere defensivă Titi Aur, în exclusivitate pentru DC News.

Instructorul de conducere defensivă Titi Aur trage un semnal de alarmă asupra numărului ridicat de copii care își pierd viața în accidente rutiere în țara noastră.

România este încă departe de standardele de siguranță din statele nordice, a explicat acesta, unde există ani în care nu se înregistrează niciun deces în accidente rutiere, și nu doar în rândul copiilor, ci la nivelul întregii populații.

Accidente rutiere în România vs. țările nordice

„Din păcate, asistăm la tragedii imense, indiferent de cine e accidentat - și dacă e un om matur, și dacă e bătrân - dar când vorbim despre copii accidentați, emoția, senzația de vină este mult mai mare. Când e vorba despre copiii tăi sau cei foarte apropiați, e dezastru! Dar și când auzi de copilul altuia e înfiorător! Copii loviți pe trecerea de pietoni, aduși în stare de comă, resuscitați, intubați - e tragic!

Avem 120 de copii morți pe an în accidente rutiere. Țările nordice au ajuns la zero sau înspre zero și concurează între ele. Atunci când au unul sau doi spun că au o mare problemă. Noi avem 120 și ne declarăm mulțumiți că nu mai avem 140, cum aveam acum patru ani”, a explicat Titi Aur.

Modelul Finlandei în siguranța rutieră

Capitala Helsinki nu a înregistrat niciun deces timp de un an întreg în accidente rutiere, a mai adăugat Titi Aur, care a comparat datele cu cele raportate în București: „Cred că avem unul pe zi în București - poate nu unul pe zi, dar avem mulți. Nu se pune problema de zero decese în București din accidente rutiere”, a mai spus el, în dialog cu jurnalistul Florin Răvdan, la emisiunea „DC Conducem” de la DC News.

În 2025, România a înregistrat 1.293 de decese în accidente rutiere, în timp ce Finlanda a raportat 180 de victime.