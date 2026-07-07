Summitul NATO de la Ankara: Cele trei obiective majore ale României / Analiza lui Tudor Curtifan

Marea Neagră, Republica Moldova, Turcia și noua Bancă pentru Apărare, mizele României la Summitul NATO. Tudor Curtifan: Acestea trebuie să fie obiectivele principale / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @pablographix

România intră în Summitul NATO de la Ankara cu mai multe obiective strategice care îi pot consolida rolul pe flancul estic al Alianței. Marea Neagră, readucerea Republicii Moldova pe agenda NATO, consolidarea parteneriatului cu Turcia și lansarea Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, din care România va face parte ca stat fondator și unde ar putea găzdui unul dintre sedii, sunt principalele teme pe care Bucureștiul ar trebui să le promoveze. Tudor Curtifan susține că acestea reprezintă adevăratele mize ale Summitului, dincolo de mesajele generale privind apărarea colectivă și sprijinul pentru Ucraina.

Tudor Curtifan, redactor-șef DefenseRomania, consideră că principala miză de la Summitul NATO pentru delegația României este readucerea Mării Negre în centrul preocupărilor Alianței Nord-Atlantice.

„Cred că principalul obiectiv va fi și ar trebui să fie Marea Neagră, din punctul meu de vedere, pentru România, pentru că aici, după summitul de la Vilnius din 2023, cred că Marea Neagră a fost menționată în declarația Summitului ca fiind o regiune de interes strategic pentru NATO. S-a cam uitat, din păcate, de Marea Neagră și, din nou, Marea Baltică a devenit principala prioritate, fiind mult mai prezentă pe agendă. Totuși, războiul este în Marea Neagră deja de aproape 5 ani”, susține Curtifan la B1 TV.

În analiza sa, redactorul-șef DefenseRomania spune că România ar trebui să insiste și asupra situației Republicii Moldova, pe care o consideră la fel de importantă pentru securitatea regională.

„Cred că o altă temă la fel de importantă este Republica Moldova. Este important să reușim să aducem și să menținem Republica Moldova pe agenda discuțiilor. Cred că acestea trebuie să fie obiectivele principale. Sigur, pe lângă temele pe care toată lumea le menționează, cum ar fi reafirmarea securității colective și reafirmarea Articolului 5 al Tratatului Alianței Nord-Atlantice. Acestea vor fi, practic, elemente generale, dar Marea Neagră este foarte importantă, iar Republica Moldova este foarte importantă”, subliniază Tudor Curtifan.

România a susținut constant apropierea Republicii Moldova de structurile europene și euroatlantice, iar tema este așteptată să rămână una dintre prioritățile diplomației române.

Summitul de la Ankara are și o încărcătură simbolică pentru România

Tudor Curtifan atrage atenția și asupra semnificației locului în care se desfășoară reuniunea liderilor NATO: „Cred că mai avem o altă șansă importantă la acest summit, din perspectivă politică, militară și diplomatică, mai ales că are loc la Ankara. Primul summit la care România a participat ca membru cu drepturi depline al NATO a fost la Ankara, în 2004. Coincidența face ca și astăzi, în 2026, summitul să fie organizat tot la Ankara”.

Analistul spune că această coincidență poate crea un context favorabil pentru consolidarea relațiilor dintre România și Turcia, două state care controlează o parte importantă din arhitectura de securitate a Mării Negre.

În opinia lui Tudor Curtifan, România trebuie să profite de acest Summit NATO de la Ankara pentru a consolida cooperarea strategică cu Turcia.

„Turcia este foarte importantă pentru că nu putem vorbi despre securitatea Mării Negre fără Turcia. România are capacitatea, iar acest lucru trebuie înțeles, de a atrage Turcia într-o cooperare mai strânsă în regiunea Mării Negre. Acesta cred că trebuie să fie un obiectiv. De asemenea, trebuie să lucrăm pe baza acelei formule trilaterale dintre România, Polonia și Turcia, care ar trebui să reprezinte un punct de plecare”, subliniază Curtifan.

Turcia controlează accesul prin strâmtorile Bosfor și Dardanele, are una dintre cele mai mari armate din NATO și joacă un rol extrem de important în echilibrul strategic din bazinul Mării Negre.

O nouă bancă pentru apărare și securitate

Pe lângă subiectele militare și geopolitice, summitul ar putea aduce și un proiect cu impact economic și strategic pentru statele membre.

Tudor Curtifan susține că la Ankara vor fi făcuți pașii pentru înființarea unei instituții financiare dedicate domeniului apărării.

„La acest summit, apropo de România, se vor pune bazele Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență. Canada, alături de alte 10 state europene, inclusiv România, în calitate de stat fondator, va pune bazele acestei instituții bancare. Din informațiile mele, cred că unul dintre sediile acestei bănci va fi în România. Cu siguranță, se va discuta acest lucru”, anunță Curtifan.

Dacă acest proiect va fi confirmat în cadrul summitului, România ar putea avea un rol important într-o nouă structură financiară dedicată investițiilor în apărare, securitate și reziliență.