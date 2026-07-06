”Poate Fritz n-a înțeles că nu mai are partid”. Cu cine vorbește Sorin Grindeanu despre USR

Sorin Grindeanu, președintele PSD (s) și Dominic Fritz, președintele USR (d). Sursa foto: Agerpres

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a afirmat că nu e nevoie să-l sune pe Dominic Fritz pentru a vorbit despre USR.

”Să știți că mi-e destul să-l sun pe Ilie Bolojan ca să știu ce face USR-ul. Poate Fritz n-a înțeles că nu mai are partid. USR-ul e condus tot de Bolojan, nu trebuie să-l sun și pe Fritz. Cu Ilie Bolojan vorbesc... de exemplu, lunea trecută m-a sunat să-mi trimită șase legi la parlament, legate de PNRR. Marți, a doua zi, fiind ultima zi de sesiune. Patru legi la Camera Deputaților, două la Senat. M-a sunat, mi le-a și trimis. Cele patru legi de la Camera Deputaților a doua zi au fost votate. La Senat, nu, dar acolo e responsabilitatea PNL” spune Sorin Grindeanu, președintele PSD, în interviul acordat DCNews.

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Sorin Grindeanu nu crede că guvernarea e despre persoane și susține că guvernul de armistițiu nu ar fi cu nimic diferit de cel propus de președintele Nicușor Dan, cu Eugen Tomac premier.

Liderul PSD întărește scenariul că sunt ”puse obstacole ca să nu avem Guvern”, invocându-se mereu alte motive.

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