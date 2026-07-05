Zelenski cere aliaților mai multe interceptoare, după ce Rusia a lansat 2.200 de drone într-o săptămână

Președintele rus Vladimir Putin (s), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (d). În fundal, harta Ucrainei. Sursa foto: Agerpres/Pexels. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Rusia și-a intensificat atacurile aeriene asupra Ucrainei, lansând într-o singură săptămână aproximativ 2.200 de drone, peste 1.730 de bombe aeriene ghidate și 106 rachete, potrivit președintelui Volodimir Zelenski. El le cere aliaților mai multe interceptoare pentru apărarea antiaeriană.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, pe parcursul ultimei săptămâni, Rusia a lansat asupra Ucrainei aproximativ 2.200 de drone de atac, peste 1.730 de bombe aeriene ghidate și 106 rachete de diferite tipuri, notează KyivPost.

Într-un mesaj publicat pe Telegram duminică, 5 iulie, Zelenski a evidențiat caracterul neîntrerupt al atacurilor care vizează infrastructura civilă și comunitățile din apropierea frontului din întreaga Ucraină.

Potrivit acestuia, în ultimele șapte zile Rusia a folosit: aproximativ 2.200 de drone de atac, peste 1.730 de bombe aeriene ghidate (KAB) și 106 rachete de diferite tipuri, dintre care aproape jumătate au fost balistice.

„Practic în fiecare zi, regiunile Sumî, Zaporijjea, Herson, Harkov, Dnipro, precum și comunitățile de la graniță și din apropierea frontului sunt supuse bombardamentelor rusești”, a declarat Zelenski.

Ucraina poate intercepta peste 90% dintre dronele rusești

Acesta a precizat că, deși apărarea antiaeriană ucraineană reușește în prezent să intercepteze peste 90% dintre dronele de atac, armata rămâne foarte vulnerabilă în fața rachetelor balistice și a bombelor aeriene ghidate de mare putere.

El a amintit, în acest context, de unul dintre cele mai recente atacuri cu rachetă balistică asupra Kievului, în urma căruia au murit 31 de persoane și alte 102 au fost rănite, ca dovadă a acestei vulnerabilități.

Zelenski, despre necesitatea interceptoarelor anti-balistice

Pentru a face față numărului mare de atacuri, Zelenski a subliniat că Ucraina colaborează cu partenerii europeni și nord-americani pentru a asigura livrări constante de rachete interceptoare, inclusiv prin inițiative precum mecanismul PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

„Ne consolidăm apărarea aeriană colaborând cu europenii pentru dezvoltarea capacităților anti-balistice. Avem nevoie de răspunsuri din partea partenerilor noștri la solicitările privind apărarea aeriană. Fiecare pachet de rachete interceptoare înseamnă protejarea unor vieți”, a declarat Zelenski.

Atacuri multiple, în weekend, asupra Ucrainei

Duminică, un atac cu rachetă în regiunea Harkov a distrus o benzinărie din zona comercială a orașului Izium, ucigând un bărbat și rănind trei femei. Anterior, un atac cu drone asupra orașului Bohoduhiv a ucis doi bărbați, iar un alt atac cu drone asupra orașului Harkov a rănit cel puțin cinci persoane.

Sâmbătă după-amiază, o bombă aeriană ghidată FAB-250 a lovit un supermarket din Kramatorsk, în regiunea Donețk, rănind cinci civili, inclusiv un băiat de 11 ani.

În Zaporijjea, o salvă de cinci rachete a provocat prăbușirea parțială a unui bloc de locuințe sâmbătă seara. A doua zi, atacuri succesive cu drone asupra unor obiective comerciale au rănit trei bărbați.

În regiunea Sumî, trupele ruse au atacat sâmbătă noaptea o stație de alimentare cu combustibil, provocând un incendiu de proporții în urma căruia trei femei au fost rănite.

Echipele de intervenție de urgență din întreaga țară rămân în stare de alertă ridicată, în contextul volumului fără precedent al atacurilor aeriene rusești.



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