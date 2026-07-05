Trump Tower Cluj intră oficial în declarația de avere a lui Donald Trump. Documentul are 927 de pagini

Amplasarea „Trump Tower“ de Cluj-Napoca ar putea crea probleme. Foto: Pixabay

Donald Trump a menționat în declarația oficială de avere pentru anul 2026 proiectul Trump Tower Cluj, dezvoltat de compania sa, The Trump Organization.

Este pentru prima dată când investiția din România apare într-un document oficial depus de liderul american la autoritățile din Statele Unite. Potrivit publicației Media9, declarația de avere are 927 de pagini și a fost depusă la Oficiul de Etică Guvernamentală al SUA.

Documentul arată că The Trump Organization este implicată în dezvoltarea proiectului din Cluj Napoca prin două acorduri, unul de licențiere și unul de management hotelier. Acestea sunt derulate prin companiile americane DT Marks Cluj LLC și DT Cluj Hotel Manager LLC. Partenerul local este SDC Imobiliare SRL, companie din Cluj care dezvoltă proiectele sub brandul Trump în România.

Raportul precizează că, în acest moment, valoarea veniturilor pe care proiectul din Cluj Napoca le va genera pentru Donald Trump nu poate fi estimată, însă, proiectul este considerat una dintre cele mai mari investiții imobiliare anunțate în ultimii ani în România.

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Planurile prezentate până acum includ dezvoltarea unui cartier rezidențial amplu. Piesa centrală va fi un turn care va găzdui un hotel, apartamente premium, spații comerciale, restaurante și facilități de wellness.

Proiectul din Cluj nu este singura investiție imobiliară pe care Donald Trump o pregătește în România. În iulie 2025, The Trump Organization și dezvoltatorul SDC Imobiliare au anunțat lansarea proiectului Trump Tower Bucharest.

Publicația franceză Le Monde scria la 1 iulie că averea lui Donald Trump a crescut de la 2,3 miliarde de dolari în 2024 la aproximativ 6,5 miliarde de dolari în 2026.