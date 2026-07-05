112 drone ruseşti, doborâte de apărarea Ucrainei. Rusia anunţă că a doborât 71 de drone ucrainene

O fotografie cu o dronă în aer. Rol ilustrativ. Sursa foto: Pixabay

Apărarea antiaeriană a Rusiei a doborât în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică 71 de drone ucrainene deasupra a trei regiuni ruseşti şi a peninsulei Crimeea, anexată în 2014, informează EFE.

"În timpul nopţii, între orele 20:00 pe 4 iulie şi 07:00 pe 5 iulie, sistemele de apărare active au distrus 71 de drone ucrainene cu aripi fixe în regiunile Belgorod, Briansk, Rostov, Crimeea şi Marea Neagră", se arată în comunicatul Ministerului Apărării rus publicat pe Telegram.

Intensitatea relativ scăzută a atacului contrastează cu cea din săptămânile trecute, când Ministerul Apărării anunţa doborârea a sute de drone aproape zilnic. Sâmbătă, spre exemplu, autorităţie militare de la Moscova au comunicat că au doborât aproape 400 de drone în acelaşi interval orar.

Atacurile de sâmbătă au vizat un terminal petrolier din Sankt Petersburg, deja atacat în iunie, şi au lăsat parţial fără lumină capitala regiunii Belgorod, aflată la graniţa cu Ucraina.

Apărarea antiaeriană din Ucraina a doborât în ultima zi 112 drone ruseşti şi trei rachete ghidate într-un atac al Rusiei împotriva ţării invadate, conform raportului zilnic al forţelor aeriene ucrainene.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă aer-sol Kh-31 din apele Mării Negre, trei rachete ghidate Kh-59/69 din spaţiul aerian al teritoriilor ocupate din Zaporojie şi cu 125 de drone de atac, de pe teritoriul Rusiei, Doneţsk şi peninsula ocupată Crimeea.

Apărarea antiaeriană a reuşit să doboare 112 drone inamice în nordul, sudul şi estul ţării, precum şi trei rachete ghidate. Racheta Kh-31 nu şi-a atins ţinta. Cu toate acestea, au fost înregistrate impacturi a patru drone de atac în trei locaţii şi căderea resturilor aparatelor doborâte în opt locuri.

Ucraina a afirmat duminică că a atacat cu succes în noaptea precedentă aerodromul Gvardeiskoie, una din principalele baze aeriene ale Rusiei din peninsula Crimeea ocupată.

Statul Major General al Ucrainei a informat pe canalul său de Telegram că amploarea daunelor este încă evaluată, dar a subliniat că aerodromul este folosit pentru a adăposti aeronave ale aviaţiei tactico-operaţionale şi navale ce sprijină misiuni de luptă, precum şi pentru sarcini logistice şi de întreţinere tehnică a aviaţiei.

De asemenea, potrivit aceleiaşi surse, au fost lovite şi poduri rutiere peste râul Hruzkii Yalancik şi râul Kalmius din provincia Doneţk.

Potrivit Kievului, Rusia foloseşte aceste infrastructuri pentru a transporta personal, armament, muniţii şi alte resurse logistice şi materiale.

În plus, au fost atacate trei depozite de muniţii ruseşti în Doneţk şi Lugansk, precum şi în Herson.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat într-un interviu difuzat duminică că atacurile ucrainene vizează infrastructura care are legătură cu industria militară rusă, afirmând că ele sunt îndreptate împotriva obiectivelor civile, în contextul unei crize de aprovizionare cu combustibil cauzată de atacurile constante ale Ucrainei.

"Acţiunile regimului de la Kiev sunt de natură teroristă, iar regimul atacă facilităţile noastre din sectorul energetic, infrastructuri civile care, de fapt, nu au nimic de-a face cu structura militară sau industria de apărare", a declarat Peskov într-un interviu pentru publicaţia Vesti.

Purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus a criticat aceste atacuri, spunând că sunt "o manifestare evidentă a actelor teroriste" ale Ucrainei, care atacă interiorul Rusiei "pentru că dinamica de pe front se înrăutăţeşte inevitabil în fiecare zi".

"Trupele noastre avansează", a declarat duminică Peskov şi a adăugat că, "având în vedere agresivitatea regimului de la Kiev, pentru a garanta siguranţa cetăţenilor ruşi va trebui să se creeze o zonă de securitate (în Ucraina) sau de control".