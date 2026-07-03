Bătaie și haos în magazine pentru ventilatoare: Nu s-a întâmplat în România, ci în Paris - Video

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Mai multe magazine din Paris au fost devastate de sute de clienți care au dorit să își cumpere ventilatoare și aparate de aer condiționat la ofertă.

Mai multe magazine Lidl din Franța, care au făcut oferte pentru ventilatoare și aparate mobile de aer condiționat, au fost distruse de clienți, în contextul în care Franța se confruntă cu caniculă.

Într-un magazin din arondismentul 14 din Paris, oamenii au stat la coadă de miezul nopții, iar până la ora deschiderii așteptau să intre în magazin circa 300-400 de persoane. Stocul de aparate a fost epuizat în câteva minute.

Oamenii s-au la bătaie, un client nervos a folosit spray cu piper

Oamenii s-au la bătaie, pentru a beneficia de ultimele bucăți. Mai mult, un client nervos a utilizat spray cu piper, afectând opt persoane, printre care un copil de 12 ani. Polițiștii și pompierii au intervenit de urgență.

Incidente asemănătoare au fost raportate în Nanterre, Aubervilliers, Paris 19e, Levallois-Perret, Sevran sau Valenton.

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WATCH: Lidl France’s July 2 discount sale on fans and portable AC units sparked chaotic scenes in several stores, especially around Paris, as France faced extreme heat.



In one Paris 14th arrondissement store, people began queuing around midnight.



By opening time, the crowd had… pic.twitter.com/cdGUmi7Ntd — Clash Report (@clashreport) July 3, 2026

Temperaturi de peste 35 grade Celsius pentru mai mult de două treimi din europeni, se arată într-o analiză AFP.

Regiuni din Europa unde trăiesc 410 milioane de persoane au fost afectat de temperaturi de peste 35 de grade Celsius cel puţin o dată în decursul valului de caniculă din perioada 15-30 iunie, respectiv peste două treimi din populaţia continentului, potrivit unei analize AFP

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