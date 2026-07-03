Interpol anunță suspectul principal în atentatul cu bombă de la Monaco, Anastasia Berezovskaia. Prima imagine cu femeia / foto

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Interpol a identificat-o drept principal suspect în atentatul cu bombă de la Monaco, care ar fi vizat un magnat ucrainean cu legături cu Rusia, pe o femeie de 39 de ani din Ucraina, care este încă în libertate.

Interpol a etichetat-o pe Anastasia Berezovskaia cu o Notificare Roșie pe site-ul său web, iar organizația solicită arestarea acesteia, potrivit ABC News.

Potrivit unor relatări din presă, magnatul ucrainean din zona construcțiilor, Vadym Yermolaiev, s-a aflat printre răniți. Acesta a declarat că a renunțat la cetățenia ucraineană în urmă cu aproape un deceniu și că a fost vizat de sancțiunile ucrainene în 2023 pentru legăturile cu Rusia.

O femeie și un copil au fost, de asemenea, răniți. Una dintre victime este încă într-o stare care îi pune viața în pericol, au declarat procurorii vineri, menționând și alte două „victime colaterale” care au fost rănite ușor în atac.

Notificarea Interpol menționează că suspecta are un tatuaj, posibil cu un șarpe, pe brațul drept, de la umăr până la cot. Se menționează că s-a născut în Ucraina, are părul închis la culoare și vorbește germana.

Autoritățile din Monaco solicită arestarea ei pentru tentativă de omor, plasarea unui dispozitiv exploziv într-un loc public cu intenție criminală și conspirație criminală.

Morgan Raymond, procurorul adjunct din Monaco, a declarat că bomba a fost detonată de la distanță, folosind o telecomandă. Rămășițele bombei sunt analizate în Franța, a spus el.

Procurorul a adăugat că suspecta a fost identificată inițial ca o persoană robustă, care părea a fi bărbat, purtând un top închis la culoare cu mâneci lungi, pantaloni scurți de culoare deschisă și o pălărie neagră tip găleată. O analiză mai amplă a imaginilor de pe camerele de supraveghere din zilele anterioare și mărturia unui martor au redirecționat ancheta către o femeie deghizată în bărbat.

???????????????? UPDATE: Suspect identified in Monaco assassination attempt on Ukrainian oligarch Vadym Yermolaiev.



The main suspect is Ukrainian Anastasia Berezovskaya, per Interpol.



She allegedly dressed up like a man, planted a bag with explosives near his house, and remotely detonated… pic.twitter.com/SoNrdPGaOx — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 3, 2026