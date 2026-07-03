Scenariile pentru viitorul Guvern, pe masa lui Nicușor Dan. Chirieac arată "singura soluție"

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Bogdan Chirieac susține că scenariile privind viitorul Guvern sunt greu de pus în practică și consideră că, pe termen lung, singura soluție este renunțarea la cordonul sanitar din jurul AUR.

Pe masa partidelor, dar și a președintelui, au ajuns câteva scenarii legate de viitorul Guvern al României. În primul rând, acum se discută despre un guvern format din PSD-PNL-UDMR, cu un premier tehnocrat. În celălalt scenariu este vehiculat un guvern minoritar, monocolor, dat de către PSD.

Guvernul ar putea să treacă dacă PNL și UDMR decid să-l susțină din Parlament pentru a scoate țara din criză. Ultimul scenariu este cel al unui 'guvern-armistițiu', menționat chiar de premierul demis Ilie Bolojan. Coaliția ar putea fi formată din PNL-USR-UDMR, cu Siegfried Mureșan premier, iar PSD să-i susțină din opoziție la votul de învestitură și pe temele importante.

Chirieac: Singura soluție posibilă este renunțarea la cordonul sanitar impus în jurul AUR

Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, în emisiunea moderată de jurnalista Flaviana Marcu, arătând care este "singura soluție" pentru rezolvarea acestei crize.

"Sunt aceste scenarii pe masa președintelui, dar sunt foarte greu de îndeplinit. Eu, de exemplu, nu-l văd pe Ilie Bolojan renunțând la adevăratul său partid de suflet, adică la USR. Nu cred că va merge cu PNL-ul la putere și să lase USR în opoziție. Cred că singura soluție posibilă, nu acum, mai târziu, după ce trece vara, este renunțarea la cordonul sanitar impus în jurul AUR. De altfel, Vasile Dâncu, politician PSD, ne-a spus de la Bruxelles lucrul acesta într-o știre dată ieri. Eu nu văd altă soluție.

"Chestiuni critice care trebuie rezolvate de un guvern nou"

Sunt chestiuni esențiale, cum este blocajul impus ROMATSA de către compania Pfizer. Fără un guvern cu puteri depline nu poți elibera aceste lucruri. Înțeleg că ROMATSA are resurse pentru șapte săptămâni. Ce se întâmplă după aceea nu se mai știe. Pe lângă toate acestea mai e și blocajul impus de deciziile magistraților cu majorarea salariilor pe care și le-au dat singuri prin decizii judecătorești. Aici, ca să rezolvi, îți trebuie ordonanță de urgență. Deci, sunt chestiuni critice care trebuie rezolvate de un guvern nou imediat. Guvernul interimar al lui Ilie Bolojan, limitat în putere, nu poate face față. Totuși, există varianta în care rămâne în continuare la Palatul Victoria, dar cu toate problemele după noi.

Adică, am lăsat ușa deschisă pentru toți cei care vor să vină să se servească în acest moment. E o metaforă plastică, dar exactă până la milimetru. Ușa e deschisă și dacă ai ceva cu România, vii și te servești. Guvernul nu poate reacționa. Dacă partidele nu s-au înțeles la sfârșitul lui iunie, atunci nu cred că se vor înțelege la sfârșitul lui iulie. Vă dați seama că scenariul cu guvernul Siegfried Mureșan și PSD din opoziție este foarte greu de crezut. Până în acest moment nu a existat o asemenea înverșunare între partidele politice", a explicat Bogdan Chirieac.

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