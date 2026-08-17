Prima mașină electrică făcută de Ferrari, controversată în Italia, vândută la preț record în SUA

Foto: Pxhere. Imagine cu rol ilustrativ / Ferrari

Prima mașină electrică realizată de Ferrari a fost vândută în Statele Unite, la o licitație, deși în Italia a stârnit aprigi critici.

Ferrari a vândut primul autovehicul electric, la un preț uriaș pentru o astfel de mașină, în cadrul unei licitații organizată în SUA, scrie BBC.

Luce, vândut cu un preț de 35 de ori mai mare decât prețul de catalog

Controversatul Luce, primul model Ferrari complet electric și cu cinci locuri, a provocat indignare în Italia, însă la licitația organizată de casa de licitații RM Sotheby's din California, autovehiculul a fost vândut la un preț de 35 de ori de mai mare decât prețul de catalog, respectiv cu suma de 40 de milioane de dolari.

În cadrul licitației, a fost specificat finisajul șasiului din prima producție și piesele personalizate ale mașinii.

De ce a stârnit critici Luce - Ferrari

Luce, creația designerului iPhone Sir Jony Ive, a avut reacții adverse, atunci când a fost lansat în luna mai 2026. Unii comentatori au spus că s-a abătut de la designurile tradiționale ale mărcii Ferrari, pierzând o parte din identitatea brandului deoarece este alimentat cu baterii și are cinci locuri.

Sotheby's nu a specificat numele persoanei ce a cumparat mașina penstru 40 de milioane de dolari, în cadrul unei licitații organizate în scopuri umanitare. Banii vor fi donați Fundației Ferrari pentru finanțarea unor programe educaționale.

Care este recordul de preț cu c are a fost vândută o mașină la o licitație

În momentul de față, recordul pentru cel mai mare preț cu care a fost vândută o mașină la o licitație este de 142 de milioane de dolari: suma dată în anul 2022 pentru un Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe, ultra-rar, model 1955.

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