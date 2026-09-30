Regatul Unit ar putea reveni în UE. Emmanuel Macron, mesaj pentru britanici: „Bine ați revenit”!

Președintele Franței, Emmanuel Macron. Sursa foto: Agerpres

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a reacționat pozitiv la posibilitatea ca Regatul Unit să revină în UE și le-a transmis britanicilor: „Bine ați revenit”.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a reacționat călduros la sugestia premierului britanic Andy Burnham ca Regatul Unit să se poată reîntoarce în UE. Mai mult decât atât, Macron le-a transmis britanicilor: „Bine ați revenit”, la o conferință de presă de la Madrid, miercuri, 30 octombrie, scrie The Guardian.

Emmanuel Macron, despre reîntoarcerea Regatului Unit în UE: O veste foarte bună pentru europeni

Liderul francez a spus asta în limba engleză, cu zâmbetul pe buze, apoi a continuat în limba franceză: „Dacă britanicii vor să se întoarcă și dacă prim-ministrul se îndreaptă în această direcție, cred că este o veste foarte bună, atât pentru țara sa, cât și pentru europeni”.

Ce spune premierul Spaniei despre posibilitatea ca Regatul Unit să revină în UE

La rândul său, prim-ministrul spaniol, Pedro Sánchez, a declarat că țara sa își va deschide brațele oricărei oferte din partea Regatului Unit de a se reîntoarce în UE.

Cei doi lideri au răspuns la discursul prim-ministrului britanic de la conferința Partidului Laburist, în care Burnham a spus că Marea Britanie nu va avea o cale clară „până când nu vom decide asupra unei relații pe termen lung cu ceea ce este încă cea mai mare piață a noastră” și că Brexitul „a făcut mai mult rău decât bine”.

Într-o serie de interviuri acordate miercuri, premierul britanic Andy Burnham a declarat că guvernul ar putea menține status quo-ul, ar putea căuta o uniune vamală, ar putea reveni la piața unică sau „ar putea merge până la capăt” pentru a deveni membru deplin al UE.

Macron a spus că britanicii „au fost întotdeauna utili în a ne ajuta să simplificăm lucrurile” atunci când Regatul Unit făcea parte din UE și erau „parteneri exigenți”. Burnham „are dreptate să aibă această îndrăzneală”, a adăugat el.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, declarase și anterior că Brexitul a fost „cea mai mare minciună a ultimilor 30 de ani”, subliniind deficiențele în ceea ce privește creșterea economică promisă și oportunitățile comerciale.

Reacția italienilor la anunțul venit din Regatul Unit

Și italienii par să fie de acord cu reîntoarcerea Regatului Unit în Uniunea Europeană.

„Burnham a înlăturat în sfârșit așa-numitele linii roșii care au restricționat dezbaterea privind relația Marii Britanii cu Europa. Acesta este un pas binevenit și important”, a declarat Sandro Gozi, un social-democrat italian, pentru The Guardian.

Europarlamentarul, care coprezidă adunarea parlamentară a parteneriatului UE-Regatul Unit, a adăugat: „Europa ar trebui să răspundă cu aceeași deschidere. Ar trebui să fim pregătiți să întoarcem pagina și să construim un nou parteneriat UE-Regatul Unit, eliminând barierele inutile și restabilind o cooperare economică și politică mult mai strânsă”.

Politica „Fabricat în Europa” a speriat Marea Britanie

Oficialii UE au salutat schimbarea de ton, dar au spus că este de datoria Regatului Unit să definească ce își dorește de la viitoarea relație cu blocul comunitar. Aceștia le-au spus omologilor lor britanici că Regatul Unit este binevenit să se alăture uniunii vamale sau pieței unice prin aderarea la Spațiul Economic European.

În ultimele săptămâni, Bruxelles-ul a invocat din nou apartenența Marii Britanii la uniunea vamală ca răspuns la politica „Fabricat în Europa” a blocului comunitar, care ar putea exclude tehnologiile curate și vehiculele electrice britanice din valoroasele programe de subvenționare și contracte publice europene.

Însă oficialii UE subliniază, de asemenea, că aderarea la uniunea vamală ar necesita o aliniere deplină la politica comercială și tarifele UE. Apartenența la piața unică înseamnă acceptarea liberei circulații a persoanelor, alături de libera circulație a mărfurilor, serviciilor și capitalurilor.

UE și Regatul Unit urmează să organizeze un summit la Bruxelles

La mai bine de 10 ani de la votul Brexit, UE rămâne atașată de liniile sale roșii. O propunere recentă a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca în viitorul apropiat Canada să devină primul membru asociat al UE, nu este văzută ca o opțiune serioasă pentru Regatul Unit. Ideea este considerată pe scară largă de către experții din interiorul UE ca un gest simbolic prost definit, fără bază juridică.

UE și Regatul Unit urmează să organizeze un summit la Bruxelles. Se așteaptă ca data exactă să fie anunțată în zilele următoare, după ce reuniunea anuală a fost amânată după demisia lui Keir Starmer.

Programul „Fabricat în Europa” o prioritate absolută pentru Guvernul Burnham

Guvernul Burnham a făcut din excluderea Marii Britanii din programul „Fabricat în Europa” o prioritate absolută, însă mai multe surse din UE spun că problema nu va fi soluționată la summit, deoarece UE nu a convenit încă asupra poziției sale interne cu privire la textele legislative cheie. Franța este cel mai înverșunat adversar al programului către țări din afara UE.

Macron a subliniat limitele încercării Marii Britanii de a stabili legături strânse cu UE, rămânând în același timp în afara blocului comunitar.

„Nu poți alege între libertățile Uniunii și nici nu poți decide să iei ceea ce ți se potrivește și să lași restul. Așa că, întoarce-te”, a spus el.

Reacția Comisiei Europene

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că „Marea Britanie este un partener apropiat și valoros al Uniunii Europene”.

„Guvernului britanic îi revine sarcina de a stabili modul în care dorește să își dezvolte relația cu UE în viitor. Rămânem deschiși la o analiză a opțiunilor pe care le-ar putea propune”, a spus el.

Regatul Unit este prima și până în prezent singura țară care a părăsit UE, după ce a fost 47 de ani stat membru al UE și al predecesoarei sale, Comunitatea Europeană (CE), de la 1 ianuarie 1973.

Guvernul Regatului Unit a anunțat în mod oficial retragerea țării în martie 2017, începând negocierile cu Uniunea Europeană pentru Brexit⁠. S-a retras oficial din UE la 31 ianuarie 2020, începând o perioadă de tranziție care s-a încheiat la 31 decembrie 2020.