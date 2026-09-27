Rusia a provocat cel puțin opt morți în Ucraina. Lovituri în mai multe regiuni, inclusiv în apropierea graniței cu România

Atac rusesc în Kiev, Ucraina, septembrie 2026. Sursa foto: Agerpres

Rusia și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei, provocând cel puțin opt morți în mai multe regiuni, inclusiv în apropierea graniței cu România.

Atacurile Rusiei în Ucraina au făcut opt morţi, a transmis Kievul duminică, la o zi după promisiunea Moscovei de a-şi desfăşura „războiul indiferent de circumstanţe”, relatează France Presse, potrivit Agerpres.

Ofensiva Rusiei asupra zonelor civile din Ucraina continuă

Trei bombe aeriene ruseşti au explodat duminică după-amiază în centrul oraşului Sumî (nord), lovind un centru pentru copii şi ucigând două persoane, între care o adolescentă de 16 ani,a anunţat ministrul ucrainean de interne Ivan Vîghivski.

Lovituri ruseşti asupra Kievului şi a periferiei sale au ucis încă o persoană şi au rănit alte patru în capitala ţării, potrivit autorităţilor locale, precizând că aceste bombardamente au avariat peste 16 clădiri în regiunea Kiev, atât rezidenţiale, cât şi industriale.

Potrivit poliţiei ucrainene, un bărbat a fost ucis cu dronă rusească în districtul Bucea, tot în regiunea Kiev.

Chiar în Kiev, sediul operatorului mobil Kyivstar, unul dintre principalele ale ţării, a fost avariat de bombardamente, fără a face victime, potrivit presei locale.

Moscova provoacă probleme de acces la internet

În ultimele zile, Moscova a bombardat centre de date, provocând probleme de acces la internet în unele zone.

În cursul zilei de duminică, preşedintele Volodimir Zelenski indicase că trei persoane au fost ucise de lovituri nocturne în regiunea sudică Zaporojie.

Autorităţile regiunii Odesa (sud) au informat despre un „atac masiv” asupra sudului acestei regiuni de lângă Marea Neagră, soldată cu încă un mort.

Atacuri masive ale rușilor în Ucraina

În cursul săptămânii care s-a scurs, Rusia a atacat Ucraina cu peste 2.200 de drone cu rază lungă de acţiune, 1.650 de bombe aeriene şi 38 de rachete, a indicat Zelenski în rezumatul său săptămânal.

În ultimele zile, Kievul a acuzat Moscova că provoacă o criză umanitară în localitate Oleşki, în partea regiunii Herson (sud) ocupată de Rusia, împiedicând furnizarea de ajutoare şi evacuarea civililor printr-o blocadă de facto.

Duminică, şeful administraţiei ucrainene a regiunii Herson, Oleksandr Prokudin, a anunţat că o mare operaţiune de livrare de hrană prin drone permisese livrarea a patru tone de produse alimentare în acest oraş.

Potrivit lui, circa 2.000 de persoane sunt „ostatice” ale Moscovei în această localitate cu acces foarte dificil, fiind situată pe linia frontului, pe malurile Niprului.

Kremlinul a recunoscut luni dificultăţi de aprovizionare cu hrană şi medicamente, aruncând responsabilitatea asupra Kievului şi acuzând armata ucraineană că obstrucţionează livrările de ajutoare.

În partea regiunii ucrainene Zaporojie (sud), aflată sub ocupaţie rusă, un atac ucrainean cu dronă a ucis duminică o femeie în oraşul Energodar, a afirmat Maksim Puhov, responsabil municipal numit de Moscova.

Rusia nu dă înapoi în război

Aceste atacuri survin în ziua următoare a declaraţiilor ministrului rus de externe Serghei Lavrov, făcute în faţa ONU, potrivit cărora Moscova intenţionează să-şi continue campania militară „până la capăt”. Acesta a răspuns și întrebării jurnalistei române Ana Maria Păcuraru, care l-a întrebat dacă România reprezintă o „țintă” pentru Rusia.

În timp ce luptele continuă fără încetare pe frontul din Ucraina, fără progrese majore, negocierile conduse de SUA pentru a pune capăt conflictului lansat de invazia rusă pe scară largă în 2022, nu au permis deblocarea situaţiei.