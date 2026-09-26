Iranul așteaptă răspunsul SUA la planul care ar putea opri luptele din Orientul Mijlociu. Ce cere Teheranul Sursa Foto: Freepik

Campania pentru alegerea celui de-al şaptelea preşedinte al Bulgariei a început oficial la miezul nopţii de 25 septembrie şi se încheie cu 24 de ore înainte de începerea votării, pe 25 octombrie 2026.

Iranul aşteaptă sâmbătă un răspuns oficial din partea Statelor Unite la propunerea sa de redeschidere a strâmtorii Ormuz şi de încetare a luptelor din Orientul Mijlociu, după ce Wall Street Journal a relatat că preşedintele american Donald Trump ar fi respins planul, citând oficiali americani care au vorbit sub protecţia anonimatului, relatează Reuters.

Propunerea iraniană, transmisă americanilor prin intermediul mediatorilor din Qatar, prevede redeschiderea strâmtorii Ormuz şi încetarea ostilităţilor în regiune în termen de şapte zile. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a declarat vineri la ONU că, în cazul unui acord american, ar putea începe negocieri mai ample între părţi.

Potrivit Reuters, un oficial american afirmase anterior că discuţiile cu Iranul, purtate prin intermediari, au fost "pozitive şi constructive".

Araqchi a declarat că planul presupune, de asemenea, ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene, deblocarea fondurilor iraniene şi renunţarea la sancţiunile petroliere americane. Teheranul nu ar accepta însă concesii privind dreptul său de a îmbogăţi uraniu.

Ce prevede planul Iranului pentru încetarea ostilităților

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat, într-un interviu acordat CBS, că Teheranul este pregătit să discute despre programul său nuclear şi alte probleme, dar nu va accepta "intimidarea sau coerciţia".

În paralel, ministrul iranian de externe l-a informat pe omologul său saudit, prinţul Faisal bin Farhan, cu privire la înţelegerea dintre Iran şi Oman privind rutele maritime sigure din strâmtoarea Ormuz.

Iranul și Omanul, înțelegere privind rutele maritime din strâmtoarea Ormuz

Conflictul a amplificat, de asemenea, presiunile asupra Arabiei Saudite, după intensificarea atacurilor houthi. Coaliţia condusă de Arabia Saudită a anunţat sâmbătă interceptarea a două rachete balistice lansate de houthi către Khamis Mushait şi a două drone îndreptate spre Riad.

În acest context, responsabili din domeniul apărării din Turcia şi Pakistan, parteneri ai Arabiei Saudite într-un pact comun de apărare, s-au întâlnit vineri la Riad pentru a analiza situaţia de securitate şi a discuta cooperarea în domeniul informaţiilor şi coordonarea militară.