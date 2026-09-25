Macron trimite 'mijloace militare' în Arabia Saudită, pentru apărarea acțiunilor în criza carburanților

'Situația este gravă': Președintele francez Emmanuel Macron a anunţat joi trimiterea de 'mijloace militare' în Arabia Saudită, apărându-și acțiunea internațională pentru a reduce prețurile la combustibil.

Într-un interviu la jurnalul de la ora 20:00 al posturilor TF1 și France 2, președintele francez a subliniat importanța mizelor geopolitice.

După ce a dat asigurări că autoritățile fac 'totul' pentru 'a evita' penuriile și că aprovizionarea 'cu motorină, gaz și păcură' este garantată 'până la sfârșitul anului', el nu a exclus complet apariția unor probleme la începutul anului 2027, 'dacă criza se va agrava', potrivit AFP.

De vină, a reafirmat el, sunt: războiul din Orientul Mijlociu și tensiunile extreme din strâmtorile strategice Ormuz și Bab el-Mandeb, precum și războiul din Ucraina.

Prin urmare, Emmanuel Macron a anunțat că mobilizează 'mijloace militare, adică soldați, radare, sisteme de apărare, pentru a proteja' situl din Yanbu, principalul terminal saudit de export de țiței de la Marea Roșie, dar și o țintă a rebelilor houthi din Yemen.

El a subliniat, însă, cu fermitate că nu dorește să 'angajeze' Franța în conflictul dintre regat și acești rebeli pro-iranieni.

Macron: Impactul unei detensionări în acest punct-cheie se poate dovedi asupra prețului la pompă

Potrivit șefului statului, care nu a exclus recurgerea la avioanele de vânătoare Rafale 'în funcție de nevoi', impactul unei detensionări în acest punct-cheie se poate dovedi 'imediat asupra prețului la pompă'. El a evidențiat, de asemenea, 'discuțiile cu iranienii și omanezii pentru a redeschide' Strâmtoarea Ormuz.

Franța, care 'are o diplomație puternică' și 'are greutate' în această regiune, poate, în opinia sa, 'să obțină rezultate' prin acțiunea sa internațională, deoarece cauzele exploziei prețurilor sunt 'geopolitice'.

În fața numeroșilor opozanți care cer o reducere a taxelor pe carburanți, la fel ca majoritatea francezilor conform sondajelor, Emmanuel Macron s-a ferit să își interzică această opțiune. 'În funcție de evoluție, nu trebuie să excludem nimic', a recunoscut el.

'Nu vom lăsa prețurile să explodeze pentru francezi', a mai promis el, în condițiile în care motorina atinge deja un nivel record de aproximativ 2,40 euro pe litru.

Șeful statului și-a relansat, de asemenea, propunerea de 'dublu moratoriu' în conflictul ucrainean, referitor la atacurile împotriva infrastructurilor energetice și civile din Ucraina și Rusia, precum și în Marea Neagră.

Însă s-a arătat pesimist cu privire la intențiile Moscovei: o nouă mobilizare rusă de 300.000 de oameni pentru a încerca să cucerească 'tot Donbasul', în estul Ucrainei, este 'un scenariu care ni se pare credibil', a declarat el.

Macron a mai estimat că Franța ar putea, la rândul ei, să fie ținta unei tentative de atac cu o dronă încărcată cu explozibil, așa cum s-a întâmplat pe aeroportul din Leipzig la începutul lunii august. Un atac pe care Germania l-a atribuit Rusiei. (Agerpres)