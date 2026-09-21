După înfrângerile electorale, cancelarul Merz încearcă să se relanseze politic

Sursa Foto: Agerpres. Friedrich Merz, cancelarul Germaniei

Cancelarul german Friedrich Merz se confruntă cu presiuni enorme după rezultatele slabe obținute de CDU la alegerile regionale, fiind obligat să se relanseze politic.

Cancelarul Friedrich Merz urmează să încerce luni să convingă despre capacitatea sa de a conduce ţara, după înfrângeri electorale regionale umilitoare în ziua precedentă în faţa extremei drepte şi a stângii radicale, comentează AFP.

În nord-estul ţării, în Mecklenburg-Pomerania Inferioară, partidul său conservator, CDU, nu reuşeşte să intre în adunarea regională, neatingând pragul eliminatoriu de 5%, o premieră în istoria ţării după 1945.

Partidul antimigraţie şi prorus Alternativa pentru Germania (AfD) a ieşit pe primul loc cu aproximativ 38,2% din voturi, chiar dacă o alianţă de stânga pare a fi în cea mai bună poziţie pentru a forma executivul regional.

La Berlin, stânga radicale Die Linke (25,7%) devansează CDU (18,8%) şi este în poziţia de a-i sufla primăria. AfD înregistrează, de asemenea, o creştere puternică (aproximativ 16,3%).

Un val de speculaţii cu privire la o plecare prematură a cancelarului

Aceste două înfrângeri se adaugă celei din 6 septembrie în faţa AfD într-un alt land din est, Saxonia-Anhalt, care a declanşat deja un val de speculaţii cu privire la o plecare prematură a cancelarului.

Liderul german a vrut să pună capăt dezbaterii privind viitorul său politic subliniind în faţa camerelor de filmat, încă de duminică seară, că rămâne "preşedinte al CDU" şi "cancelar".

El a promis să menţină direcţia reformelor sale pentru a relansa o economie aflată în plină stagnare, din cauza lipsei de inovare, a concurenţei chineze, a cheltuielilor sociale în creştere şi a inflaţiei preţurilor la energie provocate de războaiele din Ucraina şi Orientul Mijlociu.

Însă finalizarea acestor reforme tărăgănează, în special din cauza disputelor cu partenerul său de guvernare, Partidul Social Democrat (SPD), şi a neînţelegerilor din cadrul partidului conservator.

La acestea se adaugă declaraţii considerate jignitoare la adresa unor categorii întregi ale societăţii, cum ar fi atunci când le reproşa germanilor că ei caută un echilibru între viaţa personală şi cea profesională.

Luni, înainte de a vorbi în faţa presei, el va analiza alături de ceilalţi lideri ai partidului "dezastrul", conform propriilor sale cuvinte, al formaţiunii sale în Mecklenburg.

Un nivel record de impopularitate și încercări "de a împiedica dezbateri cu privire la persoana sa"

Merz, 70 de ani, este la putere de doar 16 luni, însă impopularitatea sa cochetează cu 90%, un record.

Faptul că a intervenit încă de duminică seară la televiziunea germană, un lucru excepţional pentru alegerile regionale, a fost o încercare de a-şi consolida poziţia, potrivit profesorului de ştiinţe politice Oliver Lembcke, intervievat de AFP.

Este o încercare de "a conduce fiind în defensivă, de a împiedica declanşarea unei dezbateri cu privire la persoana sa", a estimat el.

Cancelarul, la rândul său, a considerat duminică seară că reformele sale "sunt antidotul împotriva veninului autoritarismului", o referire la AfD, acuzat de complicitate cu cercurile neonaziste.

"Merz a confirmat în mod clar direcţia reformelor, legându-şi astfel şi mai mult viitorul politic de succesul acestora. Însă afişarea determinării (...) nu înlocuieşte nici capacitatea de a se impune, nici rezultatele concrete", consideră profesorul Lembcke.

De altfel, Merz evidenţiază regulat succesele înăspririi politicii germane privind migraţia, însă, până acum, alegătorii care au plecat la AfD nu s-au întors la CDU.

La rândul său, partidul de extremă dreaptă jubilează, în condiţiile în care acum se află în fruntea sondajelor naţionale, cochetând cu 30%, cu aproximativ zece procente înaintea CDU.

"Suntem principala forţă (politică), am ajuns în centrul societăţii", a declarat copreşedinta AfD, Alice Weidel.

O altă dificultate este că Merz va trebui, de asemenea, să cadă de acord asupra paşilor de urmat cu aliatul său social-democrat, la rândul său impopular şi cu care relaţiile sunt dificile, în ciuda căsătoriei lor de convenienţă pentru a guverna în urma alegerilor legislative din 2025.

"Consider că trebuie să privim aceste rezultate cu umilinţă şi să ne întrebăm ce putem face diferit şi mai bine", a declarat ministrul său de finanţe şi lider social-democrat, Lars Klingbeil, conform Agerpres.

AfD a câștigat un nou land în Germania. Alice Weidel i-a cerut cancelarului să "tragă concluzii"

Copreşedinta partidului de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, i-a cerut cancelarului Friedrich Merz să "tragă concluzii" în urma celui mai recent eşec electoral suferit duminică, relatează dpa.

Weidel a făcut aceste declaraţii pentru postul de televiziune ZDF la scurt timp după ce estimările indicau un avans considerabil al AfD în landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, din nord-estul ţării, pregătind terenul pentru a doua victorie în două săptămâni a partidului anti-imigraţie, după succesul zdrobitor obţinut în landul vecin Saxonia-Anhalt.

Ea a cerut Uniunii Creştin-Democrate (CDU) - partidul conservator condus de Merz - să renunţe la "cordonul sanitar" care împiedică orice colaborare cu extrema-dreaptă.

"Friedrich Merz trebuie să tragă concluzii", a spus Weidel. "Trebuie să facă acest lucru atât pentru partidul său, cât şi pentru Germania", a adăugat ea.

AfD are un "mandat de guvernare" în Mecklenburg-Pomerania Inferioară, a declarat ea.

Totuşi, este puţin probabil ca AfD să găsească un partener pentru formarea unei coaliţii, întrucât partidele consacrate nu doresc să colaboreze cu această formaţiune.

Tino Chrupalla, celălalt co-lider al partidului alături de Weidel, a descris, de asemenea, rezultatul obţinut de AfD în Mecklenburg-Pomerania Inferioară drept unul "senzaţional".

Estimările indică cea mai slabă performanţă din istoria de 81 de ani a CDU, partidul situându-se abia peste pragul de 5% necesar pentru a obţine mandate în parlamentul landului, notează Agerpres.

"Este o seară minunată pentru Alternativa pentru Germania", a declarat Leif-Erik Holm, candidatul partidului pentru funcţia de premier al landului, descriind rezultatul obţinut de AfD drept "cu adevărat puternic".

Holm a declarat că AfD va propune discuţii tuturor partidelor în vederea formării unui guvern.

Însă drumul spre guvernare va fi, cu siguranţă, anevoios, întrucât toate partidele consacrate au exclus colaborarea cu extrema dreaptă.

Manuela Schwesig, care guvernează landul din 2017, le-a mulţumit alegătorilor şi a recunoscut că această campanie a fost cea mai dificilă de până acum. Cota sa ridicată de popularitate a contribuit la o creştere de ultim moment a sprijinului pentru SPD, partid care se confruntă cu dificultăţi majore la nivel naţional.

Ea a menţionat că, în urmă cu un an, puţini oameni ar fi crezut că este posibil ca SPD să ajungă din urmă AfD, formaţiune care s-a aflat pe primul loc în sondaje luni la rând, înainte ca partidul condus de Schwesig să recupereze terenul pierdut.

"Încă de la început, am crezut că este posibil să ne opunem AfD, partid care a devenit considerabil mai puternic atât în estul Germaniei, cât şi la nivelul întregii ţări", a spus ea.

Schwesig şi-a exprimat disponibilitatea de a continua în funcţia de premier al landului, estimând că formarea unui guvern de către AfD nu va fi posibilă, conform Agerpres.

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