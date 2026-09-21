Rusia promite „intensificarea” atacurilor asupra Kievului după ofensiva ucraineană cu drone din timpul alegerilor

Un nor de fum se ridică în spatele unei clădiri cu mai multe etaje în urma unui atac ucrainean cu drone în Dzerjinski, regiunea Moscova, Rusia, la 20 septembrie 2026. Sursa foto: Agerpres

Rusia a promis că va „intensifica” atacurile asupra Kievului, acuzând Ucraina că a încercat să perturbe alegerile parlamentare pentru Duma de Stat prin ofensive cu drone asupra regiunii Moscovei, în ultima zi a scrutinului.

„Ca răspuns la atacurile regimului de la Kiev asupra unor obiective civile de pe teritoriul Rusiei, armata rusă va continua și va intensifica loviturile de mare precizie asupra obiectivelor militare din Kiev”, a precizat ministerul rus al Apărării.

Peste 1.000 de drone, lansate de Ucraina asupra Rusiei

Anunțul Rusiei vine după ce țara condusă de Vladimir Putin a fost vizată de un atac ucrainean cu peste o mie de drone, ce au lovit o rafinărie şi zone rezidenţiale şi au provocat incendii, în ultima zi de vot a alegerilor parlamentare.

Cel puţin două persoane au fost ucise şi alte aproximativ douăzeci au fost rănite, potrivit autorităţilor ruse.

O dronă ucraineană a lovit, de asemenea, un autobuz în regiunea Herson din sudul Ucrainei, controlată de Rusia, omorând două persoane, inclusiv un angajat al Comisiei Electorale Centrale, a anunţat aceasta.

Chiar la Moscova, o rafinărie importantă a fost avariată, potrivit primarului Serghei Sobianin, care a denunţat atacul ca fiind „fără precedent” şi „evident planificat cu scopul de a perturba alegerile”. „Inamicul nu a reuşit”, a adăugat el, menţionând că peste 1.600 de drone au fost doborâte de apărarea antiaeriană rusească, inclusiv „450 care se îndreptau spre Moscova”.

Partidul lui Putin, în frunte după alegeri

Partidul Rusia Unită al preşedintelui Vladimir Putin este aşteptat să câştige, fără nicio surpriză, alegerile, un scrutin marcat, pe lângă atacurile cu drone ucrainene, şi acte de piraterie cibernetică, relatează AFP.

Conform unui sondaj la ieşirea din urne realizat de Centrul de Cercetare a Opiniei Publice de Stat din Rusia (VCIOM), Rusia Unită a obţinut 49,4% din voturi, aproximativ acelaşi scor ca în 2021, după trei zile de vot desfăşurat în plin război în Ucraina.

Iabloko, partidul anti-război, exclus din cursă

Alegerile s-au derulat fără suspans într-o ţară în care disidenţa este sever reprimată de autorităţi şi unde singurul partid care se opune deschis războiului, Iabloko, a fost exclus.

În faţa partidului Kremlinului, doar formaţiunile care îl susţin pe Vladimir Putin şi continuarea conflictului din Ucraina în grade diferite - comuniştii din KPRF, naţionaliştii din LDPR, conservatorii din Rusia Dreaptă şi liberalii din Partidul Oameni Noi - au fost admise să participe.

Partidul Comunist şi partidul naţionalist LDPR sunt creditate cu 14,2%, respectiv 10,7% din voturi.

Aceste alegeri parlamentare, primele de la începutul ofensivei de amploare împotriva Ucrainei în 2022, au ca scop reînnoirea celor 450 de locuri din Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus. Ele au avut loc, de asemenea, pe teritoriile Ucrainei ocupate şi anexate de Rusia.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacurile Ucrainei „au avut un impact foarte semnificativ în regiunea Moscovei”, susţinând că au fost folosite aproximativ zece tipuri diferite de armament.

Alegerile au avut loc într-un context social tensionat, Rusia confruntându-se cu sancţiuni economice occidentale, atacuri ucrainene regulate, penurii de combustibil şi limitări în funcţionarea internetului în mai multe regiuni, potrivit Agerpres.