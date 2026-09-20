Coreea de Nord a lansat o a doua rachetă la câteva ore distanţă în Marea Japoniei. Prima a fost o rachetă balistică și a parcurs "circa 450 de km"

Coreea de Nord a lansat o a doua rachetă la câteva ore distanţă în Marea Japoniei, la doar trei ore după lansarea unei rachete balistice cu rază scurtă de acţiune spre Marea de Est.
Coreea de Nord a lansat, duminică, 20 septembrie, o a doua rachetă în largul coastei sale de est, în direcţia Mării Japoniei, la doar câteva ore după lansarea unui alt proiectil, a relatat agenţia de ştiri Yonhap, citând armata sud-coreeană.
La doar trei ore după lansarea unei rachete balistice cu rază scurtă de acţiune spre Marea de Est, cunoscută şi sub numele de Marea Japoniei, Coreea de Nord a lansat un alt proiectil neidentificat, a anunţat Ministerul sud-coreean al Apărării, transmite Agerpres.
Dacă se confirmă că şi cel de-al doilea proiectil lansat a fost o rachetă balistică, aceasta va marca două teste consecutive cu rachete balistice efectuate de Coreea de Nord într-un interval de trei ore.
Testele vin la doar câteva zile distanță după ce Phenian a efectuat un "exercițiu de atac cu putere de foc" utilizând artilerie cu rază lungă de acțiune și rachete.
Prima rachetă balistică a parcurs "circa 450 de kilometri"
Statul Major Interarme al Coreii de Sud a anunţat că a detectat prima lansare din regiunea Wonsan, în Coreea de Nord, în jurul orei 15:00 (06:00 GMT), identificând arma drept o rachetă balistică, care a parcurs "circa 450 de kilometri".
Ministerul japonez al Apărării a afirmat la rândul său că pare să fie vorba despre o rachetă balistică.
Coreea de Sud, Statele Unite şi Japonia "au făcut schimb de informaţii" în legătură cu această rachetă, a afirmat Statul Major Interarme sud-coreean într-un comunicat.
Reuniune de urgenţă în Coreea de Sud
Biroul de securitate naţională al preşedinţiei sud-coreene a convocat o reuniune de urgenţă după lansare pentru a analiza răspunsul adecvat şi a evalua impactul asupra securităţii naţionale.
Guvernul sud-coreean a cerut Phenianului să "înceteze imediat" testele cu rachete balistice, descriind ultima acţiune drept "un act grav" care încalcă rezoluţiile Consiliului de Securitate al ONU.
Tokyo, la rândul său, a adresat un "protest vehement" Coreii de Nord şi a denunţat acţiunea ca fiind o ameninţare la adresa păcii şi securităţii regionale, a relatat agenţia de ştiri Kyodo, citând guvernul nipon.
Reamintim că la începutul lunii iulie, liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat testarea unei rachete strategice de croazieră lansate de pe un distrugător al marinei.