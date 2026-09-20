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DCNews Stiri Internațional Coreea de Nord a lansat o a doua rachetă la câteva ore distanţă în Marea Japoniei. Prima a fost o rachetă balistică și a parcurs "circa 450 de km"

Coreea de Nord a lansat o a doua rachetă la câteva ore distanţă în Marea Japoniei. Prima a fost o rachetă balistică și a parcurs "circa 450 de km"

Doinița Manic Autor: Doinița Manic
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Imagine cu rol ilustrativ. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @user21908677

Coreea de Nord a lansat o a doua rachetă la câteva ore distanţă în Marea Japoniei, la doar trei ore după lansarea unei rachete balistice cu rază scurtă de acţiune spre Marea de Est.

Coreea de Nord a lansat, duminică, 20 septembrie, o a doua rachetă în largul coastei sale de est, în direcţia Mării Japoniei, la doar câteva ore după lansarea unui alt proiectil, a relatat agenţia de ştiri Yonhap, citând armata sud-coreeană.

La doar trei ore după lansarea unei rachete balistice cu rază scurtă de acţiune spre Marea de Est, cunoscută şi sub numele de Marea Japoniei, Coreea de Nord a lansat un alt proiectil neidentificat, a anunţat Ministerul sud-coreean al Apărării, transmite Agerpres.

Dacă se confirmă că şi cel de-al doilea proiectil lansat a fost o rachetă balistică, aceasta va marca două teste consecutive cu rachete balistice efectuate de Coreea de Nord într-un interval de trei ore.

Testele vin la doar câteva zile distanță după ce Phenian a efectuat un "exercițiu de atac cu putere de foc" utilizând artilerie cu rază lungă de acțiune și rachete.

Prima rachetă balistică a parcurs "circa 450 de kilometri"

Statul Major Interarme al Coreii de Sud a anunţat că a detectat prima lansare din regiunea Wonsan, în Coreea de Nord, în jurul orei 15:00 (06:00 GMT), identificând arma drept o rachetă balistică, care a parcurs "circa 450 de kilometri".

Ministerul japonez al Apărării a afirmat la rândul său că pare să fie vorba despre o rachetă balistică.

Coreea de Sud, Statele Unite şi Japonia "au făcut schimb de informaţii" în legătură cu această rachetă, a afirmat Statul Major Interarme sud-coreean într-un comunicat.

Reuniune de urgenţă în Coreea de Sud

Biroul de securitate naţională al preşedinţiei sud-coreene a convocat o reuniune de urgenţă după lansare pentru a analiza răspunsul adecvat şi a evalua impactul asupra securităţii naţionale.

Guvernul sud-coreean a cerut Phenianului să "înceteze imediat" testele cu rachete balistice, descriind ultima acţiune drept "un act grav" care încalcă rezoluţiile Consiliului de Securitate al ONU.

Tokyo, la rândul său, a adresat un "protest vehement" Coreii de Nord şi a denunţat acţiunea ca fiind o ameninţare la adresa păcii şi securităţii regionale, a relatat agenţia de ştiri Kyodo, citând guvernul nipon.

Reamintim că la începutul lunii iulie, liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat testarea unei rachete strategice de croazieră lansate de pe un distrugător al marinei.

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