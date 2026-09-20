Germania votează astăzi, Friedrich Merz- sub presiune. Alegeri regionale cu impact asupra CDU și Guvernului de la Berlin

Foto: Agerpres

Germania votează astăzi în Berlin și Mecklenburg-Pomerania Occidentală, în două scrutinuri regionale cu miză pentru CDU și cancelarul Friedrich Merz. Ascensiunea AfD și rezultatele slabe ale conservatorilor pot amplifica presiunea asupra liderului de la Berlin.

Test pentru Friedrich Merz

Aproape patru milioane de germani se prezintă astăzi la urne pentru două alegeri regionale, în Berlin și în landul Mecklenburg - Pomerania Occidentală. Aici, avansul extremei drepte şi ale stângii radicale ar putea provoca noi tulburări la Berlin şi l-ar putea afecta pe cancelarul Friedrich Merz, deja foarte slăbit pe scena politică, notează AFP, conform Agerpres.

Secţiile de votare din Berlin şi Mecklenburg-Pomerania de Vest s-au deschis la ora 06:00 GMT şi se închid la 16:00 GMT, când se aşteaptă publicarea primelor estimări.

Cancelarul și-a anulat călătoria la New York pentru Adunarea Generală a ONU

Cancelarul Friedrich Merz, în vârstă de 70 de ani, a convocat o reuniune de urgenţă a partidului său conservator Uniunea Creştin-Democrată (CDU), care va avea loc după anunţarea primelor rezultate. Anticipând potenţialele repercusiuni ale votului, el şi-a anulat călătoria planificată la New York pentru Adunarea Generală a ONU.

Popularitatea lui Merz, la minim istoric

În urmă cu două săptămâni, partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), pro-Trump şi apropiat de Moscova, a provocat o înfrângere răsunătoare CDU în landul Saxonia-Anhalt.

Un eşec electoral usturător în contextul în care popularitatea cancelarului este la un nivel minim istoric, iar acesta încearcă să implementeze reformele economice promise alături de partenerii săi de coaliţie social-democraţi.

Conform sondajelor, se aşteaptă ca AfD să înregistreze noi victorii duminică, însă mai puţin spectaculoase decât în Saxonia-Anhalt, unde îi mai lipsesc doar câteva locuri pentru a obţine majoritatea absolută.

Prăbușiea CDU, lovitură pentru Merz

Miercuri, premierii conservatori a opt landuri au declarat că Germania are nevoie de ”stabilitate mai mult ca oricând”, fără a-l numi însă pe cancelarul Merz.

În landul Mecklenburg-Pomerania Occidentală, CDU este doar un "spectator" în duelul dintre social-democraţi (SPD) şi AfD.

Partidul de extremă dreapta este creditat cu 37% din intenţiile de vot, SPD cu 35%, în timp ce CDU se află mult în urmă, periculos de aproape de pragul de 5% necesar pentru reprezentarea în parlamentul regional.

O prăbuşire a CDU sub acest prag ar fi o premieră istorică şi o nouă lovitură pentru Merz.

În Berlin, situaţia este destul de diferită, dar şi tensionată pentru CDU, din care provine actualul primar, şi care este la egalitate cu partidul Die Linke, stânga radicală, fiind creditate cu 20% din voturi fiecare. Ambele sunt urmate îndeaproape de AfD, cu 18% din intenţiile de vot.

Promisiunile cancelarului german

O înfrângere a CDU ar fi o nouă lovitură pentru cancelar, mai ales dacă vine din partea Die Linke, care critică politica de austeritate a cancelarului.

La putere de şaisprezece luni, Merz a promis relansarea economiei naţionale, reînarmarea ţării pentru a descuraja o Rusie ostilă şi limitarea imigraţiei ilegale, în încercarea de a-i recâştiga pe alegătorii susţinători ai AfD.

Deşi s-au înregistrat progrese în anumite chestiuni, aceasta nu a încetinit ascensiunea AfD, care se află în prezent în fruntea sondajelor la nivel naţional, în timp ce cota de popularitate a lui Merz se află la puţin peste 10%, afectată de mai multe gafe şi remarci care au provocat nemulţumire în rândul alegătorilor.