Macron avertizează că Franța a fost ținta unor atacuri hibride rusești în ultimele săptămâni. Liderii politici, convocați pentru a primi "informații confidențiale"

Emmanuel Macron, președintele francez. Sursa foto: Agerpres

Președintele Emmanuel Macron avertizează că amenințarea atacurilor hibride rusești s-a intensificat în Franța și Europa în ultimele sătămâni.

Franţa a fost ameninţată de atacuri hibride ruseşti în ultimele săptămâni, a declarat vineri preşedintele francez Emmanuel Macron, citat de Reuters.

"În ultimele săptămâni, ameninţarea - în special ameninţarea hibridă rusă, cu care se confruntă europenii şi Franţa - s-a intensificat", a afirmat preşedintele francez, după întâlnirea de la Paris cu lideri ai partidelor politice pentru a discuta evoluţiile recente din situaţia internaţională.

În faţa unei "degradări rapide" a situaţiei geopolitice şi a preţurilor la carburant "devenite insuportabile", preşedintele francez Emmanuel Macron a avut vineri o reuniune confidenţială cu principalii candidaţi la alegerile prezidenţiale din 2027 sau cu reprezentanţii lor, explică AFP.

Preşedintele şi serviciile de informaţii "ne spun că scenariul unei reglementări rapide a conflictelor" în Ucraina şi în Orientul Mijlociu "nu mai există" şi că aceste conflicte riscă să se împotmolească şi deci criza riscă să dureze", a declarat candidatul comunist Fabien Roussel la ieşire, în timp ce reuniunea a continuat cu ceilalţi participanţi după două ore.

El a declarat că i-a cerut lui Emmanuel Macron şi guvernului "să acţioneze" pentru a "scădea taxele" la energie.

Macron a fost însoţit de şefii serviciilor de informaţii și autorităţi militare pentru a împărtăşi posibililor succesori "informaţii confidenţiale"

Aceeaşi cerere a fost formulată la sosirea sa de preşedintele Reuniunii Naţionale (Rassemblement national/extrema dreaptă), Jordan Bardella, care a reprezentat-o pe candidata Marine Le Pen. Bardella a cerut " o scădere a taxelor la carburanţi" pentru a răspunde "suferinţelor Franţei care lucrează".

Candidatul Franţei Nesupuse (France insoumise/stânga radicală), Jean-Luc Melenchon, şi-a trimis şi el un reprezentant.

Ceilalţi candidaţi principali au fost prezenţi în persoană, uneori cu preţul deplasării: Edouard Philippe (Horizons, centru-dreapta), Gabriel Attal (Renaissance, centru dreapta), Bruno Retailleau (Les Republicains, dreapta), Raphael Glucksmann (Place Publique, stânga), Olivier Faure (Partidul Socialist) şi Marine Tondelier (Ecologiştii).

Palatul Elysee a justificat reuniunea prin "degradarea rapidă a situaţiei internaţionale în ultimele zile", cu scopul de a evoca "conflictele în Orientul Mijlociu şi în Ucraina şi consecinţele lor în Franţa asupra securităţii şi energiei".

Preşedintele Macron a fost însoţit de şefii serviciilor de informaţii, autorităţi militare şi directorul general al energiei pentru a împărtăşi cu cei care se ambiţionează să-i succeadă la conducerea statului "informaţii confidenţiale de care doar preşedintele dispune", a explicat o sursă din cadrul executivului.

Prin această reuniune, el a dorit să evidenţieze că creşterea preţurilor la carburant se datorează situaţiei internaţionale, în timp ce în cadrul anturajului său se estimează că această idee este mai puţin prezentă în spaţiul public decât în primăvară când se declanşase războiul în Iran.

La vârful statului, se observă cu o anume îngrijorare tensiunea socială în faţa acestei inflaţii energetice şi apelurile la mobilizare pentru luna octombrie, încercându-se să se stabilească posibilele asemănări cu mişcarea "vestelor galbene" care a marcat în 2018 începutul preşedinţiei Macron.

Înmulţirea atacurilor "hibride" în Europa, imputate de europeni Rusiei, s-a aflat de asemenea pe agenda acestei întâlniri, mai notează AFP, conform Agerpres.

Un videoclip fals cu presupuși membri Hezbollah care amenințau cu un atac de Ziua Națională a Franței ar fi avut legături cu Rusia

Atacurile hibrid al Federației Ruse au afectat Franța și în cursul acestei veri. Un videoclip distribuit pe rețelele sociale înaintea festivităților de Ziua Națională a Franței, în care presupuși membri ai Hezbollah amenințau cu atacuri pe teritoriul francez, s-a dovedit a fi fals. Cercetătorii susțin că materialul ar putea fi legat de o campanie de dezinformare asociată Rusiei.

Potrivit analizelor citate de Euronews, Storm-1516 răspândește în mod constant informații fabricate despre Europa și statele occidentale și folosește metode din ce în ce mai sofisticate pentru a amplifica tensiunile și a crea confuzie în spațiul public.

În imaginile distribuite inițial pe Telegram, apoi pe X și Facebook, apăreau trei bărbați cu fețele acoperite și îmbrăcați în uniforme militare. Aceștia stau în fața unui manechin ce reprezintă un soldat al Legiunii Străine Franceze, pe al cărui chip este pictat drapelul Franței.

În videoclip, cei trei amenințau că vor „vărsa sânge” pe 14 iulie dacă Franța va continua să „furnizeze arme regimului sionist”, o referire la Israel. La finalul înregistrării, unul dintre bărbați decapitează manechinul cu un cuțit.

Materialul a strâns aproape un milion de vizualizări doar prin distribuirea pe platforma X.

Specialiștii de la The Cube, echipa de verificare Euronews, au observat că bărbații nu spuneau explicit că aparțin Hezbollah. Totuși, emblema de pe uniformele lor seamăna cu însemnele organizației, iar numeroase postări de pe rețelele sociale îi prezentau drept membri Hezbollah.

Mai multe elemente au ridicat însă suspiciuni privind autenticitatea videoclipului. Materialul nu conținea sigla oficială utilizată de Hezbollah în mesajele sale publice. În plus, jurnaliștii serviciului în limba arabă al Euronews au constatat că vorbitorii folosesc un accent apropiat de araba levantină, dar diferit de accentul libanez. Ei au identificat și mai multe greșeli gramaticale, incompatibile cu mesajele oficiale ale grupării.

AFP: Rețeaua de distribuire promovează constant narațiuni pro ruse

Verificatorii AFP au stabilit că videoclipul a fost distribuit simultan de o rețea de conturi care promovează frecvent mesaje favorabile Rusiei.

Printre acestea se află conturi apropiate de Alianța Statelor din Sahel, formată din Mali, Niger și Burkina Faso, state care au dezvoltat relații cu Iranul și promovează poziții antioccidentale.

Anchetatorii au observat că înregistrarea a fost redistribuită și de conturi antiisraeliene, precum și de utilizatori care promovează în mod repetat teorii ale conspirației.

Potrivit cercetătorilor, Storm-1516 produce o gamă variată de materiale de propagandă. Rețeaua creează identități false, imită jurnaliști și instituții media europene, plătește actori care joacă rolul unor avertizori de integritate și utilizează din ce în ce mai des conținut generat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Experții spun că videoclipul prezintă numeroase asemănări cu alte materiale atribuite aceleiași operațiuni de influență.

Cercetătorii consideră că aceste videoclipuri sunt atacuri hibrid de scară mică, nu ca intervenții dure precum hacking-ul sau actele de sabotaj, ce urmăresc să creeze panică, să alimenteze tensiunile sociale și să afecteze încrederea publicului în instituții și în informațiile distribuite online.

Folosirea unor organizații cunoscute, precum Hezbollah sau Hamas, în materiale fabricate reprezintă una dintre tacticile utilizate pentru a face mesajele să pară credibile și pentru a obține o răspândire rapidă pe platformele sociale.

Rusia își intensifică atacurile în Ucraina și acțiunile hibride în Europa (oficial NATO)