Trump și Xi Jinping, întâlnire la Casa Albă pe 24 septembrie: Tensiunile tarifelor vamale, în centrul discuțiilor

Președinții american Donald Trump (s) și chinez Xi Jinping (d). Sursa foto: Agerpres

Se preconizează că tensiunile comerciale dintre Statele Unite ale Americii și China vor domina discuțiile, pe 24 septmebrie 2026, când președintele american Donald Trump se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping la Casa Albă.

Statele Unite și China au ajuns la un armistițiu comercial fragil în octombrie 2025, prin care s-a diminuat intensitatea unui conflict tarifar. Cu toate acestea, cele două super puteri nu au reușit încă să ajungă la un acord comercial major și permanent.

În contextul escaladării conflictului din aprilie 2025, SUA au majorat tariful de bază pentru importurile din China până la 145%. China a răspuns, acuzând SUA de "bullying economic", apoi prin impunerea unor tarife de până la 125%. Apoi, ambele părți au redus o mare parte dintre aceste tarife, scrie cnbctv18.com.

Stadiul în care se află acum disputa tarifară dintre SUA și China

Trifele sunt în continuare o problemă majoră și controversată între cele două state, care se aplică unei game largi de produse și industrii. Acest fapt a dus la un sistem complicat de tarife vamale.

Conform Penn Wharton Budget Model, citat de agenția de presă AFP, rata efectivă a tarifului vamal american aplicat importurilor din China era de 22,8% în luna iulie 2026. Aceasta a fost cea mai mare rată efectivă în rândul principalilor parteneri comerciali ai SUA.

Potrivit raportului, oțelul și aluminiul sunt printre produsele chinezești care se confruntă cu cele mai mari rate efective ale tarifelor în SUA, de 40,5%.

China menține un tarif de 10% pentru toate produsele americane, la care se adaugă tarife specifice anumitor sectoare. De exemplu, Beijingul aplică tarife de 15% gazelor naturale lichefiate importate din Statele Unite.

Comerțul SUA - China crește în pofida tensiunilor: schimburi de 400,8 miliarde de dolari în primele 8 luni din 2026

În ciuda acestor tensiuni, comerțul dintre cele două state rămâne activ și chiar este în creștere. Raportul arată datele autorităților vamale chineze, conform cărora valoarea totală a importurilor și exporturilor a ajuns la 400,8 miliarde de dolari între ianuarie - august 2026. S-a marcat o creștere de 5,4% față de aceeași perioadă din 2025.

Comerțul este dezechilibrat, 75% din valoarea acestuia provenind din exporturile Chinei. Excedentul comercial în creștere al Beijingului a provocat de mult timp nemulțumiri la Washington.

La întâlnirea care urmează, este de așteptat ca Trump să pună tarifele vamale în centrul discuțiilor. Anterior, el le-a spus reporterilor că va discuta cu Xi despre „aproape orice” în cadrul summitului.

În momentul de față, cele două părți discută despre diminuarea tarifelor pentru mărfuri în valoare de 30 de miliarde de dolari de fiecare parte. Oficialii americani și chinezi se vor întâlni în acest weekend, înaintea summitului dintre Donald Trump și Xi Jinping.

La mijlocul lunii mai 2026, președintele american Donald Trump a mers în China, pentru a discuta tot despre tarifele vamale, dar și situația cu Iranul.