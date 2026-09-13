Cap de crocodil, găsit în bagajul unui călător în aeroport

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Un cetățean italian riscă o amendă usturătoare sau chiar închisoarea după ce a fost depistat în aeroport că transporta un cap uscat al unui crocodil dintr-o specie aflată în pericol critic de dispariție.

Cetățeanul italian aterizase pe aeroportul din Torino, Italia, cu un zbor din Miami, via Istanbul, a anunțat într-un comunicat unitatea din Torino a poliției financiare italiene. Capul reptilei fusese înfășurat în hârtie pentru a fi ascuns de controalele de securitate și vamale, potrivit The Guardian.

Obiectul a fost confiscat rapid de autoritățile de frontieră, iar pasagerul, care, potrivit informațiilor, se întorcea dintr-o vacanță, a fost pus sub anchetă pentru contrabandă cu un exemplar dintr-o specie protejată.

Crocodilii sunt protejați prin Convenția de la Washington, un acord global semnat în 1973 pentru a proteja plantele și animalele pe cale de dispariție de riscurile comerțului internațional.

Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă o amendă cuprinsă între 20.000 și 200.000 de euro sau o pedeapsă cu închisoarea de la șase luni la un an.

Capul de crocodil, găsit ca urmare a unei campanii împotriva comerțului ilegal cu animale sălbatice

Poliția a precizat că operațiunea de la Torino a făcut parte dintr-o campanie mai amplă desfășurată în Italia împotriva comerțului ilegal cu animale sălbatice.

„Obiectul a fost confiscat deoarece fusese importat fără certificatul sau licența necesare”, a comunicat poliția.

Italia este un important punct de tranzit pentru comerțul ilegal cu animale exotice, activitate adesea legată de crima organizată.

Într-un raport publicat la începutul acestui an, filiala italiană a WWF a menționat că animale precum „țestoasele, păsările ornamentale, reptilele tropicale și chiar primate de talie mică fac obiectul comerțului ilegal prin intermediul canalelor online și al schimburilor transfrontaliere”.

Raportul a mai consemnat cazul unui cimpanzeu deținut ilegal în Sicilia, care a fost confiscat de autorități.

Totuși, obiecte precum capetele uscate de crocodil sunt uneori cumpărate ca suveniruri de turiști care nu știu că introducerea lor în țară este ilegală. Anul trecut, un cetățean canadian a fost arestat pe aeroportul din Delhi după ce în bagajele sale a fost găsit capul unui crocodil, cumpărat din Thailanda.

Rechini pe cale de dispariția, uciși pentru industria cosmetică

O specie rară de rechini, recunoscută pentru ochii săi verzi-strălucitori și înfățișarea preistorică se află în pericol de dispariție. Specia este vânată pentru uleiul din ficat, utilizat în industria cosmetică.

Trei sferturi din această specie care populează adâncurile dintre 200 și 1.500 de metri, sunt amenințate cu dispariția, fiind vânate pentru uleiul din ficat, foarte bogat într-un compus chimic utilizat des în produse cosmetice pentru proprietățile sale antioxidante și hidratante, a transmis CNN.

Conform International Fund for Animal Welfare (IFAW), uleiul de ficat de rechin a fost găsit într-o gamă largă de produse, de la machiaj, loțiuni după ras și creme cu factor de protecție solară, până la plasturi cu nicotină și chiar tratamente pentru hemoroizi.