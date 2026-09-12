Giorgia Meloni, premierul Italiei. Sursa Foto: Agerpres

AfD a câştigat alegerile parlamentare din landul Saxonia-Anhalt, iar acum conduce în sondajele pentru alte două landuri. Premierul italian Giorgia Meloni a reacţionat.

Aceasta spune că delimitarea partidelor tradiţionale de AfD nu funcţionează, iar ţinerea departe de putere a Alternativei pentru Germania este ineficientă.

"După cum putem vedea, este o strategie care nu funcţionează", a declarat politiciana de dreapta pentru ziarul italian Il Foglio într-un interviu publicat sâmbătă.

Meloni a răspuns unei întrebări despre victoria formaţiunii anti-imigraţie în alegerile din landul german Saxonia-Anhalt de weekendul trecut. Toate partidele mainstream au exclus cooperarea cu AfD, în conformitate cu o politică aşa-numită a "firewall"-ului.

Asta înseamnă că drumul către crearea unui guvern local în Saxonia-Anhalt va fi probabil dificil pentru AfD, deşi a obţinut un scor record de 43,8% din voturi în alegerile de duminică, ratând de puţin majoritatea absolută.

Serviciile interne de informaţii au clasificat organizaţia AfD din landul Saxonia-Anhalt drept extremistă de dreapta.

Meloni subliniază greşeala partidelor tradiţionale

Meloni a observat că mişcările politice "care se concentrează pe apărarea identităţii, lupta împotriva migraţiei ilegale în masă şi pericolul islamizării" au câştigat putere în Europa.

Reacţia "establishment"-ului, susţine Meloni, a fost adesea de "a ridica firewall-uri în loc să răspundă problemelor substanţiale".

Această strategie în mod clar nu funcţionează, a spus ea, adăugând că "ascultarea acestor preocupări şi oferirea de răspunsuri" este abordarea mai încununată de succes.

Meloni este la putere de aproape patru ani, în fruntea unei coaliţii formate din trei partide de dreapta şi conservatoare.

În trecut, Meloni, care conduce partidul Fraţii Italiei, s-a distanţat în mai multe rânduri de AfD şi vederile politice ale formaţiunii.

Vladimir Putin a explicat succesul AfD din Germania

Preşedintele rus Vladimir Putin a pus rezultatul puternic obţinut de partidul german de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) la recentele alegeri regionale din Saxonia-Anhalt pe seama unor greşeli ale ţărilor occidentale, relatează sâmbătă dpa.

Tot ceea ce se întâmplă în prezent în Europa este rezultatul unor greşeli sistematice ale statelor occidentale în domeniile politicii, securităţii şi economiei, a declarat Putin în timpul unei întâlniri cu jurnalişti la New Delhi.

De asemenea, el a acuzat guvernele europene că provoacă un conflict deschis cu Rusia şi că îi agită pe cetăţeni, sugerând că acest lucru s-a reflectat în rezultatele alegerilor din Germania.

AfD a obţinut un scor record de 43,8% la scrutinul de duminică, fiind la un pas de a atinge majoritatea absolută, aminteşte dpa.

Oamenii din ţările europene au înţeles ce se întâmplă, a spus Putin, adăugând că, în opinia sa, acest lucru a stat şi la baza rezultatelor din Germania.

Putin se află în prezent în India pentru summitul BRICS care are loc în acest sfârşit de săptămână. Pavel Zarubin, corespondent de televiziune apropiat de Kremlin, a publicat pe Telegram o înregistrare video în care puteau fi auzite declaraţiile lui Putin.

Rugat să comenteze rezultatul obţinut de partidul AfD la alegerile din landul Saxonia-Anhalt, liderul de la Kremlin a răspuns pe larg, expunându-şi punctul de vedere cu privire la situaţia din Europa.

Rusia nu a ameninţat ţările europene şi nu a avut niciun motiv de conflict cu acestea, a afirmat Putin, susţinând că toate problemele de acest gen au fost soluţionate în urma celui de-al doilea război mondial.

Şi înainte de invadarea Ucrainei de către Rusia Putin declarase similar că Moscova nu plănuieşte un război, notează dpa.