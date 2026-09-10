China amenință industria chimică europeană. Germania, Franța și Italia cer intervenția Bruxelles-ului

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UE pregătește o lovitură pentru importurile din China. Franța, Italia și Germania cer protecție pentru industria chimică europeană.

Guvernele UE intenţionează să facă presiuni pentru ca Bruxelles-ul să adopte un instrument de apărare comercială rar folosit cu scopul de a proteja industria chimică şi a maselor plastice de majorarea importurilor, în special din China, au afirmat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Franţa, Italia şi, probabil, Germania vor cere „măsuri de salvgardare”





Cele mai mari economii ale blocului comunitar, respectiv Franţa, Italia şi, probabil, Germania ar urma să ceară în următoarele săptămâni impunerea de contingente de import - „măsuri de salvgardare”, au menționat sursele. Este vizată răşina polimerică din polietilen tereftalat (PET), folosită în special la ambalaje, „alături de produse chimice pe bază de răşină epoxidică şi fibră de sticlă”.



UE a impus peste 150 de măsuri comerciale. Majoritatea au fost taxe vamale pentru produse strict definite, cu scopul de a contracara dumpingul ori subvenţiile incorecte. Însă are un singur set de măsuri de salvgardare, ce vizează feroaliajele, alături de sistem separat menit să scadă importurile de oţel.

Chiar dacă nu a confirmat o solicitare specifică, Franţa a afirmat că în principiu este în favoarea unei investigaţii despre anumite produse chimice şi mase plastice.



„Franţa … consideră că ar trebui acordată o atenţie specială situaţiei sectorului chimic european, care în prezent se confruntă cu dificultăţi semnificative”, a zis un oficial din echipa ministrului Comerţului, Nicolas Forissier.

Şi Italia este interesată de o anchetă





Şi Italia este interesată de o anchetă despre anumite produse chimice utilizate în domeniul apărării, sectorul auto, energie, construcţia de nave şi în infrastructură, au precizat sursele.

De asemenea, ministrul german al Economiei a spus că este deschis, în principiu, la o astfel de măsuri. O sursă din Ministerul Economiei a indicat că industria chimică pregăteşte cererea unei anchete pentru anumite produse. Guvernul de la Berlin va analiza rezultatul anchetei Comisiei Europene (CE).



Franţa şi Italia au solicitat deja Executivului comunitar o apărare comercială mai robustă.



Germania s-a opus taxelor vamale impuse producătorilor chinezi de vehicule electrice acum 2 ani, iar acum se confruntă cu presiuni din partea industriei pentru o abordare mai dură privind China, cel mai important partener comercial.

Doar statele membre UE pot cere măsuri de salvgardare

Statele UE votează, în privinţa măsurilor finale, care necesită sprijinul „majorităţii calificate” a statelor membre UE, cel puţin 15 ţări care reprezintă 65% din populaţia Uniunii Europene.



Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene nu a vrut să se pronunţe pe acest subiect.



Bruxelles-ul caută să evite măsurile de salvgardare, pe care multe țări membre UE le văd ca măsuri protecţioniste.



Totuşi, noul context geopolitic, cu taxele vamale americane şi extinderea deficitului comercial privind relaţia cu China, au schimbat optica Uniunii Europene. Industriile amenință că majorarea importurilor riscă să ducă la concedieri în blocul comunitar.

Marţi, comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, a admis că Uniunea Europeană era în trecut reticentă să utilizeze măsurile de salvgardare, însă acum Executivul comunitar îşi schimbă atitudinea. Sefcovic a observat că partenerii comerciali impun astfel de măsuri împotriva Uniunii Europene.

Industria chimică din Europa, criză majoră





Industria chimică din Europa se află în una dintre cele mai grave crize din ultimii 30 de ani, din cauza preţurilor mari la energie, a cererii slabe, precum şi a concurenţei din China.



Concedieri masive sunt făcute de companiile, inclusiv BASF, Lanxess şi Wacker.

VCI (Asociaţia industriei chimice germane) a declarat ă firmele se pregătesc să sprijine posibilele cereri privind măsurile de salvgardare ale statelor membre UE.



„Ne aşteptăm ca CE, în investigaţiile sale, să ţină cont de interesele şi circumstanţele diferite din lanţul valoric”, a indicat VCI.