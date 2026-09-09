Ambasadorul Bologan: „Avem nevoie să se revitalizeze sensibilitatea uscată a spiritului!”

Ambasadorul României la Sfântul Scaun, George Bologan, a participat la hirotonirea episcopului vicar al Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, PS Maxim Danubianul.

Evenimentul a avut loc în localitatea Moncalieri avându-l ca invitat de seamă pe cardinalul din Torino, Eminența Sa Roberto Repole. Printre reprezentanții oficiali s-au aflat: Secretarul de Stat pentru Culte din Guvernul României, reprezentanți ai Curții Constituționale, ai Parlamentului European, ai Ambasadei României în Italia, ai DRP și consulul general al României de la Torino, dl. Cosmin Dumitrescu.

„Ambasadorul George Bologan a transmis noului ierarh felicitările și urările președintelui României, E.S. Nicușor Dan. În mesajul său, ambasadorul a subliniat rolul de partener al Episcopiei Ortodoxe Române din Italia în acțiunile Ambasadei, fiind singura episcopie cu rol pregnant în diplomația religioasă în relația cu Sfântul Scaun.

Redăm o parte din mesajul transmis de șeful misiunii diplomatice a României de la Vatican:

“Episcopii, prin chemarea lor de a învăța și îndruma, pot să-i ofere omului înțelepciunea. Sfaturile, învățăturile pot crea stări de spirit, pot stimula înclinațiile tinerilor către virtute.

Avem nevoie să se revitalizeze sensibilitatea uscată a spiritului. Tot mai multă lume uită să fie bună. Bunătatea este unica formă de răspuns a prezenței lui Dumnezeu în lume.

În viața bisericii, arta cea mai înaltă este vindecarea și povățuirea sufletelor. Deschideți ochii celor care îi au orbiți de egolatrie. Avem nevoie de îndrumare, de a reclădi instituția respectului și a încrederii, de vindecare sufletească.

Darul vorbirii în limbi astăzi înseamnă capacitatea de a vorbi limba veacului. Ne aflăm într-un nou aeropag, acela al rețelelor de comunicare. Este imperios necesară participarea clerului la dezbaterile actualității, de poziționarea bine cumpănită față de provocările care distrug metabolismul spiritual al persoanei.

Ecumenismul are un rol important în condițiile în care Bisericii, asemeni multor oameni de bine, se încearcă să i se fisureze prestigiul. Biserica creștină, indiferent de confesiune, are aceleași provocări în lumea secularizată și învățătura iubirii ar trebui să pornească dintre noi, cei care credem și mărturisim aceleași adevăruri de credință, ortodocși, catolici sau de alte confesiuni, pentru ca lumea dezorientată să ne vadă uniți și să creadă. Să ne îngăduim unii pe alții și să învățăm unii de la alții. Valorizarea spiritualității noastre înseamnă deschiderea către ceilalți, dialog cu alte confesiuni și cu cultura vremurilor de azi.

Dincolo de zgomotul lumii, omul care se află în căutarea absolutului are nevoie să fie îndrumat și să învețe să contemple lumea și misterul credinței. Intru mulți ani!”, arată un comunicat al ambasadei.