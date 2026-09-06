Germania ia în calcul măsuri antisabotaj, după incidentul cu drone de pe aeroportul Leipzig/Halle

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Germania are ca obiectiv un pachet amplu de măsuri pentru a se apăra împotriva atacurilor cu drone, dar şi împotriva atacurilor cibernetice sau altor forme de sabotaj rusesc.

Măsurile vin după un atac eşuat cu drone pe aeroportul Leipzig/Halle de luna trecută.

Alexander Dobrindt, ministrul german de Interne, spune că "atacurile hibride ale Rusiei au devenit o parte a realităţii cotidiene. Aceste atacuri se vor intensifica, dar ne putem apăra şi proteja".

Rusia respinge de multă vreme acuzaţiile conform cărora desfăşoară operaţiuni în Europa occidentală şi a negat implicarea în atacul de pe aeroportul german, declarând că va răspunde la ceea ce purtătorul de cuvânt al ministerului său de externe a numit "acţiune antirusească"

Potrivit articolului de duminică din Bild, în care era citat ministrul Dobrindt, capacităţile mobile de apărare antidronă ale poliţiei ar urma să fie extinse în cadrul planului, cu unităţi de contracarare a dronelor cu desfăşurare rapidă staţionate în oraşe pentru a proteja spaţiul aerian de deasupra centrelor de transport critice şi a districtelor guvernamentale.

Companiilor care operează infrastructură critică, cum ar fi utilităţile de energie electrică şi producătorii de echipamente militare, li se va acorda autoritatea legală nu doar să detecteze dronele, ci şi să le respingă în mod activ, a adăugat acesta.

Ar urma să fie înfiinţat un scut naţional de protecţie, sau "scut cibernetic", care presupune o reţea de senzori digitali proiectaţi să detecteze şi să intercepteze tentativele de atacuri ale piraţilor informatici.

Guvernul intenţionează, de asemenea, să extindă utilizarea tehnologiilor de IA, recunoaşterea facială biometrică şi supravegherea video, de exemplu în gările feroviare, pentru a identifica presupuşi atacatori care pregătesc acte de sabotaj.

Kremlinul spune că acuzaţiile Germaniei sunt nefondate

Kremlinul a calificat vineri drept nefondate acuzaţiile autorităţilor germane privind implicarea Rusiei într-un incident cu dronă în oraşul german Leipzig, relatează EFE.

"Acuzaţiile la adresa Rusiei sunt complet lipsite de temei. Respingem categoric aceste acuzaţii, le considerăm complet lipsite de conţinut şi fără argumente convingătoare", a declarat pentru presă purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

De asemenea, Peskov a adăugat că Germania nu s-a comportat în mod asemănător atunci când cei responsabili de explozia gazoductului Nord Stream au fost surprinşi practic în flagrant şi a insistat că, în acel moment, Berlinul a ales să nu facă declaraţii împotriva Kievului.

"Prin urmare, desigur, în această situaţie, declaraţiile lor ni se par foarte puţin convingătoare", a adăugat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Moscova a anunţat joi că va închide toate filialele Institutului Goethe din Rusia ca urmare a deciziei Berlinului de a închide centrul cultural Casa Rusă din Berlin.

"Au făcut în mod conştient acest pas care înseamnă sfârşitul prezenţei lor culturale în Rusia, care mai rămăsese în pofida tuturor păţaniilor ucrainene în relaţiile noastre cu Occidentul", a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

Pe 4 august, la aeroportul din Leipzig a fost găsită o dronă echipată cu încărcătură explozivă şi a avut loc o presupusă coliziune a unui al doilea vehicul aerian fără pilot cu un avion cargo DHL, iar zece zile mai târziu a fost descoperit un al treilea astfel de aparat, precum şi explozivi.

Luni, guvernul german a făcut responsabilă Rusia pentru acest "atac hibrid" şi a anunţat închiderea consulatului rus din Bonn începând cu 18 septembrie, pe lângă alte măsuri, precum anularea contractului ce permite activitatea centrului cultural Casa Rusă din Berlin şi convocarea ambasadorului rus la sediul Ministerului de Externe.

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că Berlinul nu are dovezi împotriva Moscovei şi a asociat acuzaţiile Berlinului cu situaţia politică internă dificilă prin care trece Germania.