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DCNews Economie Benzina a atins un nou maxim istoric. Analistul financiar Radu Georgescu: "România va intra în faliment". Avem doar două soluții

Benzina a atins un nou maxim istoric. Analistul financiar Radu Georgescu: "România va intra în faliment". Avem doar două soluții

Doinița Manic Autor: Doinița Manic
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bani, taxe
Imagine cu bani. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

În ziua în care benzina a atins un nou maxim istoric în România, analistul financiar Radu Georgescu lansează un avertisment îngrijorător privind viitorul economiei.

Sâmbătă, 5 septembrie, prețurile carburanților au înregistrat noi scumpiri. Cel mai scump litru de benzină standard se vinde în acest moment cu 9,79 lei, fiind vorba de o scumpire de aproape 10 bani față de ziua de vineri. Motorina standard se vinde în toate lanțurile de benzinării cu peste 10 lei litrul.

Ultimul vârf al scumpirilor fusese înregistrat cu doar o zi înainte, vineri, 4 septembrie, când cel mai scump litru de benzină standard s-a vândut cu 9,70 lei.

Ministerul Finanţelor a majorat la 25% scăderea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru 1 - 15 septembrie 2026, în urma unei alte evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 cu privire la declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere. Impactul asupra prețului final al motorinei ar fi de aproximativ 0,85 lei pe litru.

Analistul financiar Radu Georgescu: România are cea mai mare creștere a prețurilor carburanților din Europa

Analistul financiar Radu Georgescu a atras atenția ieri că România are cea mai mare creștere a prețurilor carburanților din Europa.

"Este o țară pe planeta Pământ unde astăzi este cel mai mare preț al benzinei din istoria sa. Această țară se numește România. Azi, 4 septembrie, Petrom/OMV are cea mai mare cotație a benzinei standard din istorie - 9,70 lei litrul. Vechiul record era 9,6 lei, din mai. L-am bătut. Aplauze. Tot azi, 4 septembrie, un litru de benzină costă în Japonia 4,90 lei (echivalent lei). Știi, Japonia e țara care are aproape zero resurse de petrol, iar Guvernul Japoniei a spus că prețul benzinei e prea mare pentru japonezi și în 2026 a eliminat acciza, pur și simplu.

În SUA, prețul benzinei este 4,70 lei. Dar stai un pic, SUA nu are TVA. În comparație cu Japonia și SUA, în România acciza a crescut de două ori în ultimele 13 luni. Cumulat: +21%. Iar în România TVA se aplică la acciză.

Săptămâna aceasta Eurostat a publicat prețurile carburanților în Europa. România are cea mai mare creștere din Europa în ultimul an: +24,2%. În Ungaria, a scăzut prețul benzinei în ultimul an. Ups sau cum ar spune ungurii: Az a szép, az a szép…", a scris Radu Georgescu într-o postare pe pagina sa de Facebook, vineri, 4 septembrie.

Radu Georgescu: Planeta Pământ a ajuns în punctul în care trebuie să facă o alegere economică

Sâmbătă, 5 septembrie, analistul financiar Radu Georgescu a lansat un nou avertisment privind direcția în care se îndreaptă economia. Potrivit acestuia, s-ar putea să ajunge în situația în care va trebui să alegem între "mama tuturor crizelor financiare" și "mama hiperinflației".

"Planeta Pământ a ajuns în punctul în care trebuie să facă o alegere economică. Ori vine mama tuturor crizelor financiare, cum a numit-o Nouriel Roubini, ori vine mama hiperinflației. Și decizia asta nu mai ține de economie. Economia este o știință plină de concepte abstracte: deficit de cont curent, dobândă de referință, dobândă real negativă etc. Pentru majoritatea oamenilor, nu înseamnă nimic. De data asta, decizia va fi luată de matematică.

Pur și simplu, datoriile guvernelor au ajuns atât de mari încât nu mai pot fi susținute nici măcar aritmetic. Din punct de vedere economic nu mai sunt susținute de mult timp. Cifrele din America arată că în luna august 2026, datoria SUA a trecut de 40 de trilioane de dolari. Ultimul trilion s-a adăugat în cinci luni. Acum zece ani, datoria era la 20 de trilioane. S-a dublat în 10 ani. În acest moment, SUA plătește dobânzi de 5% pe an. Asta înseamnă dobânzi de 2 trilioane de dolari pe an. SUA va intra în faliment dacă va plăti mai mult timp dobânzi de 5% pe an. Ieri, Trump a somat public Fed-ul să scadă dobânda de referință.

Ce arată cifrele din România

În 2026, datoria publică a României a depășit 1.200 de miliarde de lei! Acum 10 ani datoria era de 200 miliarde lei. În 10 ani datoria României a crescut de 6 ori! În acest moment România plătește dobânzi de 7% pe an. Asta înseamnă dobânzi de 84 miliarde lei pe an. Sumele anuale plătite de România pe dobânzi sunt mai mari decât bugetul Educației și bugetul Ministerului Sănătății luate împreună. România va intra în faliment dacă va plăti mai mult timp dobânzi de 7% pe an.

Problema se poate rezolva doar în două feluri:

Metoda 1 - deflație puternică, adică prețurile pe planeta Pământ să scadă puternic, inclusiv dobânzile plătite de guverne, lucru imposibil din punct de vedere economic deoarece în acest moment pe planeta Pământ este inflație ridicată. În acest caz, deflația se poate obține doar printr-o criză financiară puternică.

Metoda 2 - hiperinflația, adică valoarea banilor scade accelerat. Datoria guvernelor nu se plătește. Se erodează. Tehnica are un nume: represiune financiară. SUA a folosit-o după al Doilea Război Mondial și din nou în anii '70, când pe planeta Pământ a fost hiperinflație. Nu e o teorie. E un precedent.

Pe planeta Pământ se întâmplă lucruri care nu au mai fost văzute în ultimii 20 de ani. Nu exclud să se transforme în evenimente care nu au mai fost văzute în ultimii 100 de ani", a scris Radu Georgescu într-o nouă postare pe Facebook.

Reamintim că analistul economic Adrian Negrescu a declarat în urmă cu câteva zile pentru DC NEWS că evoluția deficitului bugetar al României arată o îmbunătățire a situației financiare a statului și a spus că viitorul Guvern ar trebui să continue reducerea cheltuielilor publice și creșterea încasărilor.

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Radu Georgescu
carburanti
pret benzina
analist financiar
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Comentarii (2)

Gogu   •   05 Septembrie 2026   •   16:00

Guvernul Bolojan-PNL-USR trebuie dat jos.
Guvernul care vine trebuie sa controleze prețurile la energie, gaze, carburanți (fără acciza la energie și gaz, TVA 8%, acciza la carburanți 1 Leu, TVA 8%). Renegociere cu CE în domeniul energiei până în 2055, să putem produce energie în toate modurile posibile cât mai mult (cărbune, gaz, hidro, nuclear, solar sau eolian).
TVA 0% la medicamente compensate, adaos maxim 30%.
TVA 8% la alimente, energie, gaz, carburanți, utilități, turism, construcții, renovări, transport public, restaurante, cultură; adaos maxim 50-70%.
TVA 19% normal; adaos maxim 80-100%.
TVA 8% : 5% la buget+ 1% CASS + 2% pensii.
TVA 19% : 13% la buget + 2% CASS + 4% pensii.
Impozit profit/dividende : 8% pt cei care plătesc la timp taxele/impozitele; 16% pt cei cu întârzieri de până la 30 zile; 24% pt cei cu întârzieri de peste 30 zile.

Mario,   •   05 Septembrie 2026   •   15:21

Solutia suprema: Sa dam guvernul PSD-ului. Si in doi ani avem praf toata ecomomia tarii. Iar gasca lor de primari si functionari raman in tara iar noi plecam in lume, ca in Romania nu se mai poate trai dupa era PSD-Ciolacu ( auzi:un leu imprumutat rostogoleste 10 lei in economie,, -era celor fara minte)

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