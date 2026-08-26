Cele 5 Confederații sindicale resping din nou legea salarizării: Partidele de la guvernare sunt responsabile de eșecul PNRR

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru / Foto Agerpres

Cele cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național (Cartel ALFA, CNSLR-Frăția, CSDR, Meridian și BNS) resping ferm ultima variantă a proiectului Legii salarizării în sectorul public. Sindicatele acuză Guvernul că menține erori majore de fundamentare, elimină sporuri fără o viziune unitară și încearcă să transfere responsabilitatea întârzierilor din PNRR asupra partenerilor sociali. Acestea solicită stoparea legislației improvizate și reluarea dialogului cu un Guvern legitim.

Într-un comunicat de presă remis DC News, miercuri după-amiază, cele cinci confederații sindicale naționale anunță că proiectul legii salarizării unitare nu s-a schimbat, drept urmare nu poate să stea la baza unei reforme credibile.

„Noi, cele cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național – Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – „Frăția”, Confederația Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederația Națională Sindicală „Meridian” și Blocul Național Sindical (BNS) – informăm opinia publică faptul că, în urma reevaluării ultimei forme a proiectului Legii salarizării în sectorul public de către federațiile afiliate celor cinci confederații, constatăm că problemele fundamentale semnalate de organizațiile sindicale nu au fost rezolvate.

De la ultima noastră comunicare comună publică din data de 23 iulie 2026 nu s-a schimbat, în esență, nimic. Proiectul continuă să conțină erori majore de fundamentare și aplicare și nu poate constitui baza unei reforme coerente, echitabile și sustenabile a salarizării din sectorul public“, transmit Confederațiile sindicale.

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Eșecul reformei din PNRR, pe umerii partidelor aflate la guvernare

Potrivit celor cinci Confederații sindicale, noul proiect de lege elimină sporuri doar pentru a le înlocui cu indemnizații haotice. Ele atrag atenția că acest mod de legiferare va genera un val de noi inechități și litigii. Reprezentanții angajaților plasează întreaga responsabilitate pentru eșecul reformei din PNRR pe umerii partidelor aflate la guvernare.

„Proiectul încalcă principii pe care partidele politice le-au susținut în mod repetat în ultimii ani. În loc să construiască un sistem salarial coerent și transparent, proiectul elimină anumite sporuri, dar introduce, pentru diferite categorii socioprofesionale, indemnizații menite să „repare” inechități, fără o viziune unitară asupra salarizării în sectorul public.

Acest mod de a legifera nu rezolvă problemele sistemului. Le mută dintr-o zonă în alta și creează premisele apariției unor noi inechități, noi discriminări și, inevitabil, a unor noi litigii.

Partidele care au guvernat România în această perioadă poartă întreaga responsabilitate pentru modul în care au gestionat reforma salarizării în cadrul PNRR“, precizează sindicaliștii.

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Sindicaliștii vor să lucreze doar cu un Guvern cu puteri depline

Nu în ultimul rând, sindicaliștii resping încercările Guvernului interimar de a le imputa întârzierile din PNRR și solicită oprirea dezinformării publice. Confederațiile acuză blocarea deliberată a dialogului social încă din 2023 și își exprimă disponibilitatea de a negocia o reformă reală doar cu un executiv cu puteri depline.

„Întârzierea calendarului, mutarea jalonului privind salarizarea către ultima cerere de plată adresată Comisiei Europene, lipsa de transparență privind solicitările și recomandările formulate de Banca Mondială în cadrul procesului de consultare, precum și blocarea mecanismelor instituționale de monitorizare nu sunt responsabilitatea sindicatelor.

Încă din 2023, în cadrul Comitetului de Monitorizare a PNRR, partenerii sociali au solicitat în mod repetat prezentarea progresului privind reforma salarizării în sectorul public și a reformelor din sectorul energetic, inclusiv prin participarea miniștrilor responsabili. În schimb, funcționarea acestui mecanism de dialog și monitorizare a fost blocată, iar regulile instituite pentru monitorizarea reformelor au fost tratate cu superficialitate.

În acest context, nu ne surprind campaniile publice din ultimele zile și încercările de a transfera asupra sindicatelor responsabilitatea pentru întârzierile și problemele generate de procesul de elaborare a legii. Sindicatele nu sunt responsabile pentru eșecul reformei.

Solicităm Guvernului interimar să oprească imediat această campanie de dezinformare a opiniei publice și să nu mai folosească jalonul privind Legea salarizării drept argument pentru adoptarea unei legislații improvizate.

Cele cinci confederații sindicale își reafirmă disponibilitatea de a participa la elaborarea unei noi Legi a salarizării în sectorul public, în cadrul unui proces real de dialog social, cu un Guvern legitim, cu puteri constituționale depline, și cu participarea tuturor instituțiilor și partenerilor sociali relevanți“, concluzionează cele cinci Confederații sindicale.