Constantin Toma, exclus din partid? Romeo Lungu, șef PSD, răspuns. De asemenea, a vorbit și despre candidatul din 2028

Toma și Lungu

Va decide Romeo Lungu să-l excludă pe Constantin Toma din PSD?

Nu. Pentru că nu vrea. Romeo Lungu, lider PSD Buzău, a spus că nu vrea să-l dea afară din partid pe Constantin Toma, primarul Buzăului.

Edilul a anunțat astăzi că nu va mai candida din partea PSD pentru un nou mandat de primar al municipiului Buzău. Constantin Toma a renunțat la toate funcțiile de conducere pe care le-a deținut în partid și a explicat și de ce: „s-au luat și din păcate se iau o mulțime de decizii greșite de către PSD, împotriva românilor și implicit a comunității buzoiene! Ce voi face în 2028, la alegeri, voi decide la momentul potrivit! Cert este că nu voi mai cere votul buzoienilor în calitate de membru PSD. Până atunci am un mandat de dus la capăt, multe proiecte de finalizat și o mare responsabilitate față de buzoieni!”

Romeo Lungu, liderul PSD Buzău, a zis că nu are de gând să-l excludă din partid și că diferențele de opinie nu reprezintă un motiv pentru eliminarea unui membru.

Romeo Lungu a încheiat în felul următor: „Nu trebuie să facem discuții despre nume. PSD Buzău va avea primar în 2028”.



PSD Buzău nu va susține un independent. Romeo Lungu: „Vom avea candidat la toate funcțiile de primar”



Romeo Lungu a exclus varianta în care PSD ar putea renunța la propriul candidat pentru a susține un independent la alegerile locale.

„Partidul Social Democrat este cel mai mare partid din România. O să aibă candidat la toate funcțiile de primar. Nu facem alianțe ca să susținem alți candidați de la alte partide sau independenți. Avem oameni foarte buni în organizația municipală, care pot candida la orice funcție administrativă. Dar scopul nostru astăzi este să facem legi bune în Parlament, iar colegii mei să se asigure că inițiază proiecte de hotărâre în Consiliul Județean, în Consiliul Municipal și în consiliile locale din localități, care să ducă la o infrastructură mai bună, să avem servicii publice mai bune, iar locuitorii să fie mulțumiți de administrație, prin inițierea unor proiecte foarte bune pentru cetățeni și pentru dezvoltarea comunităților noastre. Și, ca să nu existe niciun dubiu, noi, consilierii, colegii mei PSD din Consiliul Municipal și Consiliul Județean sau din alte consilii unde nu avem primar PSD, chiar și acolo unde există primar PSD, nu vom bloca niciun proiect inițiat de primari sau consilieri locali, indiferent de partid, care aduce dezvoltare comunității din zona respectivă”, a zis Romeo Lungu.

Liderul PSD Buzău a zis că ruptura politică dintre partid și Constantin Toma nu se va transforma într-un blocaj administrativ în Consiliul Local.

„Nu există la noi așa ceva, să fie vreo răzbunare sau vreo ambiție de a bloca anumite proiecte care sunt bune pentru cetățeni. Dar vom veghea la buna desfășurare a acestor ședințe și, dacă sunt probleme cu anumite proiecte care nu corespund realității sau care nu aduc bunăstare buzoienilor ori celorlalte comunități, vom atenționa și vom aduce amendamente sau le vom discuta direct”, a zis șeful PSD Buzău.

De ce nu este exclus Constantin Toma din PSD

„Astăzi am văzut și eu, până să ajung la sediul municipal, că domnul Toma a declarat din nou că nu va mai candida la Primărie sau la altă funcție din partea Partidului Social Democrat și că, în 2028, se va gândi exact ce vrea să facă cu cariera dânsului. Deci dânsul a declarat că nu mai vrea să candideze din partea PSD”, a mai zis Romeo Lungu.

„Eu nu sunt adeptul excluderii oamenilor din partid pentru că nu-mi place ce au declarat sau pentru că nu-mi place ce au făcut. Dar dânsul și-a dat demisia din toate funcțiile de conducere, inclusiv din funcția de conducere de la nivel național, fiind membru al Comitetului Politic Național. Este membru simplu, iar eu nu sunt de acord să exclud un membru de partid. Dacă el vrea să plece, să plece”, a mai spus Romeo Lungu.

Relația PSD cu primarul Toma: „Dacă sunt proiecte bune pentru buzoieni, le susținem”

„N-am văzut niciun consilier municipal PSD care să fi declarat că ar candida ca independent sau că ar urma un candidat sau altul. Treaba consilierilor este să facă proiecte bune pentru buzoieni, nu să se gândească ei pe cine urmează acum, când mai sunt doi ani până la alegeri. Noi nu căutăm candidați acum. Mai avem doi ani de zile, avem foarte mult timp. Noi trebuie să ne facem treaba, să facem ceea ce am promis buzoienilor și, după aceea, să venim în fața lor cu un candidat care să corespundă dorințelor buzoienilor. Nu este scopul nostru acum să ne găsim repede candidat. Mai sunt doi ani”, a zis Romeo Lungu.

„Vă spun sincer, personal, nu am acum în cap un candidat pentru 2028, să vă spun: „Domnule, uite, acesta ar fi”. Și nu e corect față de colegii mei. Eu aș vrea să am o discuție cu colegii mei, să vorbim cu buzoienii, în primul rând, să vedem ce vor ei exact și să alegem din echipa noastră. Echipa noastră va avea un candidat și vă asigur că echipa PSD va fi în jurul acelui candidat. Vom fi o echipă unită și PSD va câștiga alegerile atât la Primăria Municipiului Buzău, cât și la Consiliul Județean și cât mai multe primării din cele 87”, a mai zis parlamentarul PSD.

Întrebat direct de ce Constantin Toma nu este dat afară din PSD, liderul organizației județene a insistat că nu consideră opiniile divergente un motiv suficient pentru excludere.

„Nu sunt adeptul ideii de a da afară oameni din partid. Rău a făcut imaginii partidului la nivel național, mai mult. El și-a dat seama că a făcut rău partidului și și-a dat demisia din funcțiile de conducere: vicepreședinte al organizației județene, vicepreședinte al organizației municipale și membru în CPN. Este un membru simplu și eu nu cred că noi trebuie să dăm afară oameni din partid dacă au alte păreri, chiar dacă nouă nu ne convin. Dacă vor decide cei din organizația municipală că trebuie exclus cineva, o facem. Dar eu nu sunt de acord să dăm oameni afară din partid pentru că au alte păreri politice”, a zis Romeo Lungu.

„Noi, eu și colegii mei, vom avea o relație corectă cu primarul Toma pentru proiectele pe care le inițiază împreună cu consilierii municipali. Și v-am zis și la început: dacă sunt proiecte bune pentru buzoieni, le susținem. Dacă vedem că sunt derapaje administrative și neclarități, o să punem întrebări și consilierii vor vota în consecință. Noi ne întâlnim înaintea fiecărei ședințe de Consiliu Municipal și stabilim împreună, pentru fiecare proiect”, a mai zis liderul PSD Buzău.

„Și dacă era primar de la USR, Doamne ferește, nu o să ajungă niciodată.. cu propaganda asta. Păi, dacă avea un proiect bun de asfaltare... O să-i susținem proiectele. Și în Parlament, vedeți, am votat proiecte de lege inițiate de PNL sau USR care sunt bune și îndeplinesc anumite condiții de legalitate și atrag bani europeni”, a mai zis Romeo Lungu.





Care este profilul de candidat pentru Primăria municipiului Buzău pe care PSD îl urmărește pentru viitoarele alegeri?

„Ținând cont că mai sunt doi ani, o să avem timp să facem niște studii sociologice, să vorbim cu buzoienii, să vedem exact ce își doresc, dacă vor un om tânăr, cu viziune... Sau, da, o tânără. Mă refer la un candidat, poate fi femeie sau bărbat, nu este asta o problemă. Dar vom avea câteva nume, vom face niște studii sociologice începând cu această toamnă și vom vedea ce vor și buzoienii”, a zis Romeo Lungu.

Romeo Lungu a încheiat în felul următor: „Nu trebuie să facem discuții despre nume. PSD Buzău va avea primar în 2028”.