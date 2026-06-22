Avem diploma lui Romeo Lungu, propus la Ministerul Dezvoltării. Ce note a obținut

Romeo Lungu / Agerpres

Romeo Lungu a fost propus pentru funcția de ministru al Dezvoltării.

Romeo Lungu, deputat PSD, a menționat că prioritatea numărul 1 a mandatului său este legată de finalizarea implementării PNRR:

„În prima zi în care voi fi învestit voi avea o discuție cu domnul ministru Cseke și cu specialiștii din minister pentru a determina stadiul exact al PNRR, ceea ce ține de Ministerul Dezvoltării. (...) Va fi prioritatea principală să facem tot ce ține de noi pentru a atinge un procent cât mai mare de absorbție din PNRR”.

O a doua prioritate a sa este reforma administrativă. El a zis că măsurile implementate de Guvernul Bolojan nu au produs efectele scontate.

„Reforma administrativă propusă de Guvernul precedent - prin concedieri abrupte, brutale sau desființări de posturi - nu a avut rezultatul scontat (...). Consiliile județene, primăriile reședință de județ nu au concediat pe nimeni, ba, mai mult, trebuie să angajeze oameni. În al doilea rând, aflu că această reformă se pierde în procesele salariaților sau este atacat ordinul prefectului și se suspendă efectele ordonanței. Și primăriile au găsit artificii să evite implementarea acestei ordonanțe. Așadar, adevărata reformă pe care noi o putem face acum, când nu avem un consens politic nici pentru reforma administrativă, nici pentru reorganizarea administrativă (...), poate fi făcută prin reorganizarea proprie a fiecărei instituții, în funcție de specificul acestuia”, a susținut Romeo Lungu.

Cine este Romeo Lungu

Romeo Lungu a oferit explicații în legătură cu mai multe informații apărute în spațiul public privind studiile sale, angajarea la Prefectură și o proprietate aflată în familia soției sale.

Referitor la locuința despre care s-a vorbit în ultimele zile, acesta a zis că nu este vorba despre o vilă, ci despre o casă care a aparținut familiei soției sale și care a fost trecută pe numele copiilor.

„Casa a fost a străbunicilor soției mele, Ionela. Când au făcut testamentul, casa a ajuns la copiii noștri. Noi stăm în casa copiilor. De fapt, în casa socrilor mei, părinții soției, care a fost trecută pe numele copiilor”, a explicat Romeo Lungu pentru DC News.

Acesta a clarificat și situația studiilor urmate la Câmpina. Potrivit declarațiilor sale, în perioada 2000-2003 a funcționat acolo un centru universitar unde se desfășurau cursurile, în timp ce diploma de licență a fost eliberată de Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.

„Cursurile se țineau la Câmpina, iar licența a fost dată la Ploiești”, a precizat el.

Iată diploma publicată în exclusivitate de DC News:

Romeo Lungu a comentat și afirmațiile potrivit cărora ar fi fost sprijinit de Marcel Ciolacu pentru a ocupa anumite funcții.

„Nu m-a băgat niciunde Ciolacu. Eu sunt președintele organizației, am rezultate, am experiență, am condus instituții și am fost vicepreședinte al Consiliului Județean. Nu sunt rudă cu Marcel Ciolacu”, ne-a mai zis Romeo Lungu.

Romeo Lungu ne-a explicat că angajarea sa la Prefectură s-a făcut în baza studiilor superioare de scurtă durată pe care le deținea la acel moment.

Cât despre faptul că a fost arbitru, Romeo Lungu ne-a spus: „A fost un hobby al meu. Bănuiesc că știți ce înseamnă să fii arbitru pe teren: Împarți dreptate, ești echidistant, iei decizii sub presiune”.