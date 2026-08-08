Negocieri-surpriză la Cotroceni. Politicianul care intră în cărți pentru o nouă majoritate. Chirieac: Nu poate fi ignorat!

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O nouă mutare s-ar contura pe scena politică. Un politician important ar urma să fie invitat pentru discuții la Palatul Cotroceni, unde ar putea fi purtate negocieri pentru o alianță de stânga care să pună capăt crizei guvernamentale în care se află România. Analistul politic a catalogat vestea drept una "promițătoare".

Potrivit surselor România TV, Victor Ponta ar fi invitat la Palatul Cotroceni pentru negoceri. S-ar pregăti o alianță de stânga, după ce fostul premier Victor Ponta a anunțat public că vrea să-și facă partid. Negocierile cu Ponta ar urma să aibă loc în cadrul următoarelor negocieri oficiale pe care Nicușor Dan le va avea cu partidele. Deși nu se știe data exactă la care va avea loc acestă nouă rundă de negocieri, ultimele informații arată că cel mai probabil s-ar putea întâmpla după data de 15 august.

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Victor Ponta ar urma să meragă la consultările de la Cotroceni împreună cu Grupul parlamentar Uniți pentru România, din care face parte. Totodată, Grupul parlamentar Uniți pentru România ar putea să susțină un premier propus de președintele Nicușor Dan. Ar fi luate în calcul două variante: Sorin Grindeanu premier sau un prim-ministru independent.

Bogdan Chirieac: Victor Ponta este un om politic care nu poate fi ignorat

Bogdan Chirieac a fost întrebat la România TV ce beneficii ar avea o astfel de mișcare. Potrivit analistului politic, invitația lui Ponta la Cotroceni este un "promițătoare". Potrivit lui, Victor Ponta este un om politic care nu poate fi ignorat deoarece are peste un milion de voturi pe persoană fizică.

"Este promițătoare această invitație. Victor Ponta este un om politic care nu poate fi ignorat. Are aproape 1.300.000 de voturi pe persoană fizică, obținute acum un an de zile la alegerile prezidențiale. Sunt doi oameni politici care au voturi pe persoana lor: unul e Călin Georgescu, celălalt e Victor Ponta. Faptul că Victor Ponta anunță că vrea să-și facă partid politic și sunt foarte mulți parlamentari independenți în Parlamentul României care ar dori să i se alăture... Probabil că a trezit pe bună dreptate interesul președintelui deoarece în felul acesta s-ar putea facilita formarea unui guvern. Sunt suficiente voturi, dar nu strică altele. Zestrea lui Ponta - 18 voturi în acest moment, 18 parlamentari, nu e de ignorat", a declarat Bogdan Chirieac la România TV.

Cum ar putea ajuta Victor Ponta la scoatarea României din criză?

Totodată, analistul politic Bogdan Chirieac a subliniat faptul că Victor Ponta este un politician care are experiență în a scoate România din criză. El a amintit realizările acestuia în mandatul său de premier.

"Victor Ponta are cea mai mare experiență în a scoate România din criză. Știm cum a luat România în anul 2012 și cum lăsat-o în 2015, după înscenarea de la Colectiv. În anul 2012, România era prăbușită după marea criză economică din 2009-2010. În 2015 era tigrul Europei, taxele și impozitele reduse, PIB-ul crescuse substanțial, cheltuielile statului rezonabile etc. Deci Ponta are această experință", a spus Bogdan Chirieac.

Precizăm că tot astăzi a revenit, în scenă, varianta în care premier ar putea să fie propus ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pe lângă scenariul deja bine-cunoscut în care premier ar urma să fie Sorin Grindeanu, cu voturi din mai multe partide. De asemenea, s-a susținut că se negociază și o variantă de guvern în care să aibă loc rotația miniștrilor, nu a premierilor. În acest scenariu, primul Executiv ar urma să fie format din miniștri PSD, USR, UDMR, iar al doilea din miniștri PSD. Vezi mai mult AICI.

Ce anunțase Victor Ponta despre noul partid și viitorul său politic

Reamintim că atunci când a fost întrebat la DC NEWS dacă urmează să își construiască o nouă formațiune politică, fostul premier Victor Ponta a declarat că se simte obligat să nu abandoneze lupta și le-a promis celor 1,3 milioane de români care l-au votat o alternativă la actuala guvernare.

„Nu e vorba să-mi fac eu partid. E vorba de a decide dacă abandonăm lupta și lăsăm România pe mâna USR-istă sau dacă cei care m-au votat anul trecut, 1,3 milioane de români - cred că sunt mulți alții care probabil regretă că nu au votat și s-au lăsat păcăliți de propagandă - dacă oamenii ăștia pot să spună: „Există și o altă variantă decât ce avem acum”.

Și, da, cred că e obligația mea, după câtă experiență am acumulat, după câte lucruri bune și câte greșeli am făcut, după numărul de situații în care am căzut și m-am ridicat, e obligația mea față de cei care m-au votat, foarte mulți români, dar și față de ceilalți, să nu abandonez și să zic: „Gata, asta e! S-a pierdut tot, intrăm în faliment”.

În 2012, situația era foarte rea și am dovedit că s-a putut schimba. Sunt convins că se poate schimba și acum în bine”, a spus Victor Ponta în exclusivitate pentru DC News. Vezi mai mult AICI.

Grupul parlamentar Uniți pentru România îl propusese pe Victor Ponta premier

Reamintim că în luna mai, după consultările de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, Liderul Grupului parlamentar Uniți pentru România, Răzvan Mirel Chiriță, anunța că formațiunea sa l-a propus pentru funcția de premier pe Victor Ponta.

El spunea atunci că Ponta are "o experiență guvernamentală" și ar putea fi un "liant" pentru a se ajunge la un consens.

"Mandatul anterior al domnului Ponta a fost tot într-o perioadă tensionată pentru România, s-a dovedit că a avut rezultate pozitive, prin urmare domnul Ponta este o persoană care are capacitatea de a pune la aceeași masă lideri politici din diferite formațiuni politice și considerăm că este în acest moment singurul liant care poate realiza această unitate între partidele politice" a declarat atunci Chiriță.

România se află în acest moment într-o criză guvernamentală fără precedent. Moțiunea de cenzură din 5 mai 2026 a deschis perioada actuală de interimat, iar Guvernul Bolojan a ajuns să depășească recordul Guvernului Boc. Cabinetul condus de Emil Boc a fost demis prin moțiune de cenzură la 13 octombrie 2009, dar a continuat să exercite atribuții limitate până la învestirea Guvernului Boc II, pe 23 decembrie 2009. Interimatul a durat atunci 71 de zile. Guvernul Bolojan a egalat acest record pe 15 iulie 2026, iar astăzi, 8 august 2026, are 95 de zile.