Răzvan Dumitrescu îi cere scuze, public, lui Ilie Bolojan / video

Răzvan Dumitrescu

România traversează o criză energetică provocată de seceta severă și de scăderea accentuată a debitului Dunării, factori care au afectat producția de energie și au pus presiune pe Sistemul Energetic Național.

În acest context, autoritățile recomandă populației să reducă voluntar consumul de energie electrică în orele de vârf, între 19:00 și 23:00.

De asemenea, populația este încurajată să reprogrameze utilizarea mașinilor de spălat, a boilerelor și încărcarea mașinilor electrice în intervalul 11:00-17:00, când producția de energie fotovoltaică este mai mare.

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a ironizat recomandările autorităților privind reducerea consumului de energie electrică, în special folosirea aparatelor casnice în intervalul 11:00-17:00, când cei mai mulți oameni sunt la serviciu și nu pot respecta astfel de indicații.

„Suntem în direct la „Ce se întâmplă”, pe toate platformele DC Media Group, la DC News, și, vedeți, asta e lumina de studio. Ne cerem scuze domnului Bolojan că am aprins becurile și lumina în studio, pentru că dânsul face apel la noi să stingem din becuri.

Mai nou, autoritățile ne recomandă să spălăm rufe sau să folosim boilerele electrice doar între 11:00 și 17:00. Foarte mulți sunt la serviciu între 11:00 și 17:00 și nu cred că la serviciu pot pleca cu ligheanul de rufe și să-l spele acolo.

De pildă, ar putea cei de la Cancelaria Premierului să vină cu rufele la domnul Bolojan, la Cancelarie, și să le spele acolo. Eventual, premierul să le pună la dispoziție, în cabinetul său, niște mașini de spălat automate ca oamenii să spele rufe - cei care lucrează la Guvern, repet - între 11:00 și 17:00.

Mai am idei din astea și o să-mi mai vină pe parcursul emisiunii de astăzi”, a spus jurnalistul Răzvan Dumitrescu la emisiunea „Ce se întâmplă”, de pe DCNews și DCNewsTV.

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Ministerul Energiei, recomandări pentru consumatorii casnici

Consumatorii casnici sunt încurajați să reducă utilizarea simultană a echipamentelor cu un consum ridicat de energie electrică în intervalul 19:00-23:00 și să reprogrameze aceste activități în intervalul 11:00-17:00, când producția de energie din surse fotovoltaice este mai ridicată.

Conform Ministerului Energiei, pot fi reprogramate:

- utilizarea mașinii de spălat rufe și a mașinii de spălat vase;

- folosirea uscătorului de rufe;

- încărcarea autovehiculelor electrice;

- utilizarea boilerelor electrice și a altor echipamente cu un consum ridicat;

- folosirea simultană a mai multor aparate electrocasnice.

De asemenea, este recomandată oprirea luminilor și a echipamentelor care nu sunt utilizate.

Ministerul Energiei nu solicită populației să oprească aparatele necesare pentru protejarea sănătății, pentru menținerea unei temperaturi suportabile în locuințe sau pentru funcționarea echipamentelor medicale. Orice măsură trebuie aplicată fără afectarea sănătății și a siguranței persoanelor.

Potrivit Ministerului, mutarea consumului flexibil din intervalul de seară către orele de prânz poate avea un efect important atunci când este aplicată simultan de un număr mare de consumatori.

Fiecare megawatt economisit în orele de vârf reduce necesarul de import, sprijină echilibrarea Sistemului Energetic Național și contribuie la protejarea alimentării populației, a serviciilor esențiale și a activității economice.

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Recomandări pentru instituțiile publice

De asemenea, instituțiile publice sunt solicitate să reducă, acolo unde se poate, consumul de energie electrică în intervalul 19:00-23:00.

Printre măsuri se numără:

- oprirea iluminatului arhitectural și decorativ;

- reducerea iluminatului în spațiile neutilizate;

- oprirea echipamentelor care nu sunt necesare după încheierea programului;

- limitarea climatizării în spațiile neocupate;

- reprogramarea activităților administrative cu un consum ridicat.

Ministerul a precizat că aceste recomandări nu vizează spitalele, serviciile de urgență, unitățile de intervenție, sistemele de alimentare cu apă, infrastructura critică sau alte servicii publice esențiale. Nicio măsură nu trebuie să afecteze sănătatea, siguranța cetățenilor sau continuitatea serviciilor indispensabile.