Ilie Bolojan, la trei ore de la desemnarea lui Siegfried Mureșan premier: Țara noastră are șansa de a continua pe calea corectă

Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Premierul interimar Ilie Bolojan a reacționat după ce Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Siegfried Mureșan și a spus că se bucură că președintele României a luat această decizie. Totodată, liderul PNL a susținut că Mureșan "va propune Parlamentului o echipă puternică".

Premierul interimar Ilie Bolojan a venit cu o reacție, pe pagina sa de Facebook, după ce președintele României, Nicușor Dan, l-a nominalizat premier pe Siegfried Mureșan, iar eurodeputatul liberal a anunțat ulterior că acceptă propunerea.

Liderul PNL susține că prin nominalizarea europarlamentarului, "țara noastră are șansa de a continua pe calea corectă" și îl descrie pe Siegfried Mureșan "drept un om politic cu viziune".

Ilie Bolojan, după nominalizarea lui Siegfried Mureșan: Mă bucur

"Prin propunerea ca Siegfried Mureșan să fie premierul României, țara noastră are șansa de a continua pe calea corectă: cu o guvernare reformistă, responsabilă și ferm proeuropeană.

Siegfried Mureșan este un om politic cu viziune, profund dedicat interesului României și cu o solidă anvergură europeană.

Mă bucur că președintele Nicușor Dan și-a asumat această direcție prin desemnarea sa. Am convingerea că premierul desemnat, Siegfried Mureșan, va propune Parlamentului o echipă puternică și un program de guvernare capabil să răspundă provocărilor perioadei următoare și așteptărilor privind reformarea și modernizarea României", a scris Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

Ilie Bolojan: Având în vedere configurația politică actuală, misiunea nu este una ușoară

Ilie Bolojan a mai spus că România are nevoie urgent de un guvern și a recunoscut că misiunea lui Siegfried Mureșan nu va fi una ușoară. Precizăm în acest context că România are un guvern cu puteri limitate de 135 de zile, din data de 5 mai, când Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

"România are nevoie urgent de un guvern. Alături de partenerii noștri din USR și UDMR, vom începe imediat discuțiile politice pentru constituirea unei majorități și pentru formarea, cât mai rapidă, a noului guvern.

Având în vedere configurația politică actuală, misiunea nu este una ușoară. Am încredere în echipa care se va forma și în capacitatea guvernului Mureșan de a răspunde așteptărilor românilor", a mai scris Ilie Bolojan.

Reacția lui Bolojan, la trei ore de la nominalizarea lui Mureșan

Președintele României Nicușor Dan a făcut anunțul nominalizării lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, joi, 17 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă anunțată inițial pentru ora 17:00, dar întârziată apoi câteva minute. În timp ce primele reacții la propunerea lui Nicușor Dan au început să apară la doar câteva minute de la încheierea declarațiilor, reacția lui Bolojan s-a lăsat așteptată.

Siegfried Mureşan este propunerea PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier, anunțată încă din luna iunie și prezentată în fața președintelui și la precedentele consultări oficiale. În contextul în care premierul interimar Ilie Bolojan este și președinte al PNL, reacția sa a fost catalogată drept una "întârziată" de unii politicieni.

Dominic Fritz: Siegfried Mureșan este premierul de care România are nevoie

Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat după Ilie Bolojan. El a declarat că formațiunea pe care o conduce este pregătită să găsească "puncte de compromis, chiar și cu PSD, ale cărui voturi vor decide dacă acest guvern minoritar va trece sau nu".

"Siegfried Mureșan este premierul de care România are nevoie. USR este alături de el în încercarea de a construi o majoritate parlamentară pentru guvernul lui. Cetățenii sunt obosiți și revoltați de incapacitatea statului de a livra o viață mai bună. Viitorul guvern trebuie să aibă curajul de a face reforme reale, chiar și împotriva intereselor speciale. Să taie din cheltuieli, să respecte munca oamenilor și mediul privat, să investească în calitatea serviciilor publice, să se lupte cu corupția.

Nu va fi ușor să găsim o majoritate pentru această agendă a curajului în parlament. Nu vom vinde principiile noastre pentru o stabilitate prefăcută. Dar suntem pregătiți să găsim puncte de compromis, chiar și cu PSD, ale cărui voturi vor decide dacă acest guvern minoritar va trece sau nu. Dacă nu vom reuși, dacă cei care au declanșat această criză nu-și vor putea asuma partea lor de responsabilitate, e timpul să ne întoarcem la cetățeni", a scris Dominic Fritz într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Kelemen Hunor: Misiunea premierului desemnat este să construiască o majoritate parlamentară, iar noi vom fi parteneri în acest demers

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a fost mai prompt. Și el a venit cu o reacție tot pe Facebook, la aproximativ o oră după nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

"Președintele a decis: l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Misiunea premierului desemnat este să construiască o majoritate parlamentară, iar noi vom fi parteneri în acest demers. Într-un singur lucru nu facem compromisuri: nu acceptăm o majoritate bazată pe voturile AUR și ale partidelor extremiste", a scris Kelemen Hunor într-o postare pe pagina sa de Facebook.